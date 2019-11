La RATP lance un appel aux "transports alternatifs" avant la prochaine grève

La RATP prend déjà les devants. Une grève prévue le 5 décembre, et reconductible risque de perturber tout le réseau francilien jusqu'à la fin de l'année. La régie lance donc un appel aux sociétés pour proposer d'autres moyens de transports à ses usagers.

Île-de-France, France

La prochaine grève de la RATP, une grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites, s'annonce déjà très suivie. Elle devrait impacter sévèrement le réseau de transports en commun de toute l'Ile-de-France à partir du 5 décembre, et jusqu'à une date encore inconnue. Les syndicats ont d'ores et déjà prévu de la faire durer pendant les fêtes de fin d'année et jusqu'au début de l'année prochaine. Lors de la dernière grève du 13 septembre, 10 lignes de métro avaient déjà été totalement fermées durant toute la journée.

Un appel à candidatures

La RATP a donc décidé de faire dans la prévoyance. Un appel à candidatures est lancé pour proposer d'autres moyens de transport aux usagers. La régie cherche donc des sociétés de transport partenaires, que ce soit scooter, VTC, vélos ou encore trotinettes pour répondre à la demande. Un appel est également lancé pour l'hébergement, le transport de bagages et même la garde d'enfants.

Un partenariat de quatre mois

Un QR Code, un code digital, sera affiché à l'entrée des stations fermées. Il suffira alors de le scanner à l'aide de son smartphone pour découvrir les offres des sociétés partenaires. Sur son site, la RATP s'engage à offrir des "propositions avantageuses" aux clients. Les partenariats avec les sociétés qui répondront à l'appel, et qui seront retenus devraient durer quatre mois.

Une durée qui reste toutefois prolongeable, étant donné que la grève pourrait bien s'étaler jusqu'au début de l'année prochaine. Les syndicats ont d'ores et déjà prévu une mobilisation sociale "illimitée". Aucune date de sortie n'est donc donnée, et les partenariats aussi longtemps que la grève durera.