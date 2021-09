RATP : "1 sac oublié, c'est 38 minutes de trafic perturbé"

Du 13 au 26 septembre 2021, la RATP pour Île-de-France Mobilités déploie une campagne en affichage et social media pour inciter les voyageurs à ne pas oublier leurs sacs et bagages à bord des rames des réseaux de métro et RER.

Entre janvier et juin 2021, ce sont déjà plus d’un million de passagers des réseaux métro et RER de la RATP qui ont subi des retards lors de leurs trajets en raison de sacs ou bagages oubliés par leurs propriétaires. Soit en moyenne 38 minutes de retard pour un bagage oublié.

Avec la mise en place d’une campagne d'affichage qu'elle qualifite d'"interpellante", la RATP invite ses voyageurs à plus de vigilance pour les aider à ne pas oublier leurs sacs lors de leurs trajets quotidiens et ainsi faciliter les conditions du trafic en cette période de rentrée.

campagne de communication de la RATP pour inciter les voyageurs à ne pas oublier leur sac - Agence Havas

Imaginés avec l’agence Havas Paris, les messages de la campagne sont emprunts de bienveillance et visent à attirer l’attention de tous. Le plan media de la campagne donne à lire les messages au plus près des lieux et moments où sont oubliés les sacs et bagages : à bord des rames de métro et de RER, sur les quais et sur les réseaux sociaux de la RATP, visibles sur les smartphones des voyageurs.

Traitement des objets abandonnés

La RATP a mis en place un dispositif qui permet une alternative à l’intervention systématique des services de déminage. Objectif : concilier la sûreté (en permettant une intervention plus rapide sur les objets délaissés) et la fluidité du trafic (en permettant une reprise plus rapide de l’exploitation).

La régie parisienne dispose également de 20 équipes cynophiles prêtes à intervenir sur l’ensemble du réseau ferré en cas de procédure pour un objet délaissé.