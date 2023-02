La RATP, nouveau gestionnaire du Réseau Mistral à Toulon

Une petite révolution est en marche dans les transports de Toulon Provence Méditerranée, la métropole toulonnaise ! À partir du 1er mai, les bus et bateaux-bus du Réseau Mistral ne seront plus gérés par Transdev mais par RATP Dev, filiale de la RATP. La Régie Autonome des Transports Parisiens est déjà présente dans d’autres villes de France (Angers, Brest…).

La RATP, dont le président est l'ancien Premier ministre Jean Castex, devient le délégataire des transports toulonnais pour les 6 prochaines années avec un contrat total de plus de 500 millions d’euros. Les élus de la métropole l'ont voté le jeudi 23 février lors du conseil communautaire.

Dans un document communiqué après le vote, la métropole détaille "les apports du nouveau délégataire RATP". Il est question d'améliorer la couverture du Réseau Mistral en accentuant les fréquences et amplitudes-horaires. Trois lignes à Haut Niveau de Service (Ligne 1, 3 et une nouvelle ligne née de la fusion de la 8 et de la 19) vont voir leurs fréquences à moins de 10 minutes en heure de pointe. Elles seront actives le soir en semaine jusqu'à 22h30 et jusqu'à 1h du matin, comme actuellement, les jeudis, vendredis et samedis. Il est aussi question d'une meilleure desserte des secteurs de Hyères et de Six-Fours avec une offre simplifiée.

Des changements sont également à prévoir aussi sur l’eau, pour les bateaux-bus du Réseau Mistral. L'offre maritime de la ligne 8M (La Seyne / Toulon) va être renforcée à 20 min toute la journée, "en améliorant la productivité" puisqu'il est prévu un navire en moins selon le communiqué de TPM.

La métropole précise par ailleurs que c'est elle "qui fixe les tarifs, et non l'opérateur". Le prix des tickets n’augmentera donc pas, à 1,40 euro le trajet unique.

Le syndicat UNSA, majoritaire au sein du Réseau Mistral, "souhaite la bienvenue au nouveau délégataire mais reste très attentif sur ce qui va se passer dans les semaines et mois qui viennent, notamment les 15 premiers mois au cours desquels les acquis sociaux peuvent être rediscutés". Ramzi Hanchi, le représentant de l'UNSA, ajoute qu'"un préavis de grève a été déposé au Réseau Mistral jusqu'à la fin mai dans le cadre des actions contre la réforme des retraites. Ce préavis pourra être activé à tout moment pour un autre sujet". Le syndicat sera aussi vigilant à la sauvegarde des emplois et s'étonne : la RATP a publié il y a un mois, avant même le vote des élus, plusieurs offres d’emplois pour le bassin toulonnais.