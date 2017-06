La RATP prépare sa nouvelle phase de travaux sur le RER A

La ligne la plus empruntée d'Europe avec ses 305 millions de voyageurs transportés chaque année, se refait une jeunesse. Cette année encore, ces travaux imposent l'interruption du trafic entre Nation et La Défense, du 29 juillet au 27 août prochain.

Après 40 ans de services, les voies de la ligne A avaient besoin d'être complètement changées, pour les moderniser, et limiter les incidents quotidiens qui font enrager les usagers. Le plan de travaux, initié en 2015 et qui court jusqu'à l'année prochaine, impose la fermeture de la ligne sur tout le tronçon entre Nation et la Défense, du 29 juillet au 27 août.

Avec 20% de voyageurs en plus en 10 ans, 50% depuis sa création dans les années 70, la ligne A avait besoin d'un sérieux lifting. Sur 24km, il faut remplacer les rails, le ballast et les aiguillages. Un casse-tête logistique lorsqu'il s'agit d'intervenir dans ces tunnels très étroits.

D'après la RATP, la fermeture 1 mois par an, lorsque la fréquentation est la plus basse (-30% au mois d'août), était la solution qui impactait le moins les voyageurs. Impossible de travailler sur ces voies la nuit le reste de l'année, sans ralentir fortement la circulation le jour, notamment à cause du ballast, qui nécessite 48h pour se tasser avant de pouvoir rouler à pleine vitesse.

Une grande campagne d'information aux voyageurs

Cette année encore la RATP a relancé une campagne de communication de grande envergure, afin d'éviter aux usagers la mauvaise surprise de se retrouver face à une station fermée. Une signalétique spéciale a été déployée dans 60 gares et stations, avec 2500 panneaux d'information, d'itinéraires et de guides, ainsi que des centaines de milliers de dépliants, de plans de poche et de guides pratiques traduits dans 6 langues.

Sur le web, un espace dédié a été créé sur le site de la RATP, ainsi que le blog du RER A. Des conseillers téléphoniques sont disponibles de 7h à 21h du lundi au vendredi et de 9h à 17h les week-ends et jours fériés, au 34 24.

Les itinéraires alternatifs renforcés

Le dispositif prévoit de renforcer l'offre de transports dans les métros 1,2, 3, 6, 9, 10, 13, et 14. La RATP prévoit même aux heures de pointe des trains toutes les 85 secondes sur la 1, l'alternative au RER A la plus empruntée.

Afin de soulager cette ligne 1 justement, Il vaut mieux parfois utiliser les bus, avec un trafic renforcé sur les lignes 63, 73, 114, 118 et 275, ainsi que les trams 2 et 3a, et la ligne L du transilien pour la branche Poissy.

La RATP a développé des partenariat avec d'autres entreprises pour proposer des alternatives à ses voyageurs : des compagnies de taxi, 4 start'up spécialisées dans le covoiturage, et une offre de co-working, des bureaux partagés près de chez vous, qui permettent une alternative au travail à domicile.