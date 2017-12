La RATP s'implique dans l'apprentissage pour former à ses métiers

Depuis la fin du mois de septembre, l'Université du groupe RATP, à Noisiel (Seine-et-Marne) accueille le Centre de formation des apprentis de la Mobilité urbaine durable (CFA-MUD). Un bon moyen pour le groupe de former de futurs employés.

Depuis le 19 septembre, un Centre de formation des apprentis spécialisé dans les métiers de la mobilité (CFA-MUD) a ouvert ses portes au sein de l'Université du groupe RATP, à Noisiel, en Seine-et-Marne.

Si ce CFA reste indépendant de la RATP, c'est bien la régie de transport qui en est à l'origine afin de pallier un problème de recrutement. Le groupe ne parvient pas à trouver de candidats ayant les bonnes compétences pour ses métiers. Et pourtant, il y a de forts besoins de recrutement notamment pour les conducteurs de bus : 1 500 recrutements par an sont prévus chaque année pour les trois ans qui viennent.

Les futurs apprentis sont accueillis par leurs tuteurs lors d'une journée d'intégration au sein de l'Université du Groupe RATP à Noisiel (Seine-et-Marne) © Radio France - Bénédicte Robin

500 apprentis par an d'ici 2020

Ce CFA est censé répondre à cette problématique en proposant, cette année, quatre formations : agent de maintenance, agent d'accueil, conducteur de bus et régulateur de trafic. Ces formations durent de six mois à un an en fonction des métiers et se font donc en alternance à la RATP. Les apprentis ne seront pas contraints de postuler à la RATP à l'issue de leur formation, ils pourront aussi bien faire valoir leur diplôme ailleurs même si l'entreprise ne cache pas son souhait d'intégrer le plus possible ceux qu'elle aura formés.

L'objectif de ce CFA est de former 500 apprentis par an d'ici 2020 et de proposer dans les prochaines années d'autres formations que les quatre initiées cette année.

Les prochaines sessions d'intégration auront lieu en février 2018. Postuler, il faut écrire à l'adresse suivante : contact@cfa-mud.org. Le site internet n'est pas encore opérationnel mais devrait l'être dans les prochaines semaines.