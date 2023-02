C'est historique ! La RATP va recruter 6600 personnes en Île-de-France en 2023. Une campagne de recrutement inédite pour permettre d'assurer l'offre attendue sur les réseaux et pour se préparer à deux évènements sportifs majeurs qui vont provoquer un afflux de touristes : la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.

"C'est un niveau historique jamais atteint pour la RATP en Île-de-France affirme Marie Cosson, responsable du développement et des compétences du Groupe RATP. Avec un total de 4900 postes en CDI, dont 4600 sur Paris et Petite Couronne, et 300 en Grande Couronne. "Nous avons en priorité des besoins des priorités sur les métiers de la maintenance. Deuxième grande priorité, les métiers de la sûreté. Et toujours beaucoup de besoins sur les métiers de conduite de bus et de métro, et les agents d'accueil dans les gares et les stations".

Le campus de la RATP de Noisiel forme notamment les agents de maintenance © Radio France - Laurent Borde

Parmi les autres métiers, 600 postes d'ingénieurs et cadres sont à pourvoir, que ce soit dans la maintenance des infrastructures et systèmes industriels, dans le digital et la cybersécurité, ou encore des postes de managers d'exploitation.

La RATP propose aussi 1000 contrats d'alternance et 700 contrats d'insertion. Toutes les annonces et tous les détails sont sur le site internet de la RATP .