La RATP veut améliorer l'air du RER avec un meilleur freinage des trains et de nouvelles mesures en temps réel

La RATP déploie de nouveaux capteurs pour mesurer la pollution de l'air dans le RER A, ainsi que de nouvelles rames utilisant un système de freinage plus performant. Objectif : réduire les émissions de particules et améliorer la qualité de l'air.

Réduire la pollution de l’air dans le réseau RER : c’est un des objectifs de la RATP avec un plan dédié. Elle poursuit son installation de capteurs d’air pour mesurer le niveau de particules dans l’air en temps réel, dans les stations Châtelet-les-Halles et Nation. En parallèle, l’expérimentation d’un nouveau système de freinage moins polluant est menée à partir de ce vendredi sur deux trains.

Un système qui réduit de 90% la pollution du freinage

Deux trains du RER A sont ainsi équipés d'un système innovant, qui permet de réduire jusqu’à 90% les émissions de particules fines émises lors du freinage, "entre 70% et 93% pour les PM 10", précise Lilian Leroux, président de Wabtech, la société qui a conçu ce nouveau système. Le freinage constitue une des sources principales de pollution dans le réseau de transports francilien. Le dispositif a été testé pendant 10 mois en laboratoire sur des bancs d'essais, d'abord pour comparaison à un frein de disque classique. Une seconde phase d'essai a été ensuite menée pendant l'été, de nuit, en conditions quasi réelles, dans un RER A chargé de poids métalliques pour remplacer les usagers.

"Dès ce vendredi, deux RER A sur 140 de ce modèle roulent avec _des nouvelles plaquettes, des garnitures de freins qui provoquent moins de frictions avec les disques_, explique David Nanteuil, responsable technique de l’unité d’étude du matériel roulant ferroviaire. L’objectif, c’est de réduire à la source les particules émises." L'expérimentation va durer un an. L’opération se fait de la même façon pour remplacer les garnitures usagées, les opérations ne sont pas modifiées lorsque les trains repassent chaque mois en atelier.

"L’enjeu c’est d’avoir des garnitures qui polluent moins mais aussi qui s’usent moins, sans abîmer davantage les disques de freinage. On a fait un gros travail mécanique et de chimie", ajoute Lilian Leroux. Une innovation qui a un coût supérieur à la fabrication, mais qui nécessite d'être changée moins régulièrement selon le président de la société : "on vise un impact neutre à long terme au niveau économique pour la RATP." Si l'année d'essai en conditions réelles sur les deux trains RER A équipés est concluante, la RATP pourrait alors réfléchir à généraliser le dispositif, tant sur le RER A que sur d'autres lignes. "Expérimenter sur un an permet de tester ça en toutes conditions, quelque soit la saison, le nombre de passagers", ajoute David Nanteuil.

Nouvelles mesures de l'air à Châtelet-les-Halles et Nation

La RATP installe aussi deux nouveaux capteurs permettant de mesurer la qualité de l'air en direct dans les stations Châtelet-les-Halles et Nation, sur le RER A. Ces mesures, consultables en temps réel en ligne d'ici la fin de l'année 2021, viendront compléter celles des stations Franklin D. Roosevelt (ligne 1), Châtelet (ligne 4) et Auber (RER A).

Un nouveau capteur de mesure des particules de l’air est installé à Nation © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"On a _deux capteurs, un pour les particules PM 10 et un pour les PM 2,5,_explique Clément Basset, responsable du laboratoire d’essai et mesure. Ils sont situés en bas, à l’intérieur du bloc. _La tête de prélèvement en hauteur vient aspirer l’air et trie ce qui relève des particules à évaluer_. Elles arrivent ensuite sur un cône oscillant qui permet de les quantifier."

Au printemps, l'association Respire avait reproché au réseau transports de ne pas communiquer de façon transparente sur les relevés : le capteur de la station Auber était inopérant, en raison d’une absence de locaux sécurisés. Celui de Châtelet était trop encrassé selon l’association qui avait alors mené ses propres mesures, avec un directeur de recherche du CNRS à Orléans, et avait conclu à des niveaux de particules fines très variables parfois d'un quai à l'autre, parfois très importantes. Un constat contesté par la RATP : "l'association n'avait pas utilisé le même système de mesure homologué que nous", précise Clément Basset. Une plainte a été déposée au parquet de Paris au printemps : la RATP indique ne pas encore avoir été contactée.