La RCEA à nouveau coupée entre Toulon/Allier et Dompierre/Besbre cette semaine

Les engins ne s'arrêtent que le temps du week-end; même au mois d'août, le chantier de la future A79 bat son plein pour une ouverture fin 2022. Et comme chaque semaine, les fermetures se succèdent pour permettre de faciliter les travaux.

Les bretelles d'entrée et de sortie du diffuseur de Molinet sont fermées jusqu'au 3 septembre dans le sens ouest-est, comme c'est le cas depuis dix jours. La nouveauté est la fermeture de la bretelle d'entrée de l'autre sens, Digoin - Moulins, à partir de ce lundi 9 heures et jusqu'au 26 août.

La gros point noir de la semaine, sera la fermeture complète de la RCEA entre Toulon-sur-Allier et l'échangeur de Dompierre-sur-Besbre ouest. Elle est programmée entre 7 heures ce lundi matin et 20 heures jeudi 19. C'était déjà le cas la semaine passée, avec une déviation (itinéraires 13 a et 13b) mise en place. Elle emprunte la Nationale 7 et la D779, un détour de 37 kilomètres, avec une circulation difficile, en particulier dans la traversée du bourg de Chevagnes. Les habitants du secteur préfèrent eux emprunter la D12, une route plus courte et moins fréquentée.