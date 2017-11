La RCEA fermée cette nuit entre Paray-le-Monial et Mâcon

Suite à un accident de poids-lourd mardi matin sur la RCEA sur la commune de Champlecy, la route sera fermée de mardi soir à mercredi matin, le temps de dégager le camion.

Mardi matin, vers 7 h 15, un accident entre une voiture et un camion a eu lieu sur la RCEA sur la commune de Champlecy. Pour ne pas perturber la circulation, le dépannage du poids-lourd se fera dans la nuit. La RCEA sera donc fermée entre Paray-le-Monial et Mâcon dans les deux sens de circulation entre 21 h 30 et 4 h 30.

Des déviations par Chalon-sur-Saône et Montceau-les-Mines seront mises en place