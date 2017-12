La décision a été prise par les départements du Gard et de l'Hérault suite à un risque persistant de chutes de pierres. Des travaux de confortement de la falaise sont prévus jusqu'au 5 janvier.

Saint-Laurent-le-Minier, France

La RD 25 va donc être fermée en journée du mercredi 13 décembre au vendredi 5 janvier inclus entre Saint Laurent le Minier et Gorniès dans l'Hérault. Cette interdiction de circuler s'applique aussi bien aux véhicules motorisés, aux piétons et aux cyclistes. Pour limiter la gène à l'usager, la circulation est autorisée de 17h à 8h30. Dans la journée, deux déviations sont mises en place entre Gorniès et Ganges.

Deux déviations sont mises en place pour les voitures et les PL © Radio France -

Dans la nuit du 20 au 21 octobre, deux blocs se sont détachés de la falaise surplombant la RD 25 entre Saint-Laurent-le-Minier et Gorniès. L’un a rebondi sur la chaussée pour tomber dans la rivière La Vis, l’autre s’est arrêté sur l’accotement de la route départementale.

Le bureau d'études spécialisé qui s'est rendu sur place a estimé que ce phénomène était susceptible de se reproduire, notamment en cas d'intempéries.

Des travaux de consolidation de la falaise vont donc être réalisés jusqu'au 5 janvier inclus.