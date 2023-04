La réderie de printemps revient à Amiens et les interdictions de circulation aussi !

La réderie de printemps ne débute que dimanche, mais la préparation commence dès ce samedi. 80 000 visiteurs sont attendus, et pas moins de 500 professionnels et 1 500 particuliers viennent de la France entière pour participer à ce vide-greniers géant. Les rédeurs et commerçants vont commencer à installer leur stand dans la nuit de samedi à dimanche.

Comme chaque année, il sera difficile de se déplacer en voiture dans le centre-ville d'Amiens. Dès 16 heures, les rues aux alentours de la maison de la Culture et du Coliseum seront en partie interdites à la circulation et au stationnement. Et à partir de 20 heures, vous ne pourrez pas conduire, ni vous garer dans la majeure partie du centre-ville d'Amiens, car les rues piétonnisées pour la réderie s'étendent du boulevard Faidherbe jusqu'à la tour Perret.

Vous ne pourrez pas non plus stationner devant les barrières qui délimitent la réderie, au risque de retrouver votre voiture à la fourrière. Pour profiter de l'événement, il faudra donc trouver une place dans un parking souterrain : tous seront accessibles dans le centre d'Amiens, à part le parking des Halles. Les parkings de Saint-Leu et des Jacobins seront ouverts uniquement de 9 heures à 19 heures.

Seront fermés ce samedi à partir de 16 heures :

Rue Martin Bleu Dieu, entre la rue Maurice Thédié et la place Louis Dewailly

Rue Marc Sangnier

Rue Caumartin

Rue Robert Pierre, entre la place Louis Dewailly et la rue Frédéric Petit

Square Henri Sené

Rue de l'Amiral Lejeune

Rue de Cerisy

Parking délimité par la rue de Cerisy, la rue Marc Sangier et la rue Martin Bleu Dieu

Place Louis Dewailly

Seront fermés à partir de 20h ce samedi