La région Auvergne - Rhône - Alpes mise sur l'hydrogène pour la mobilité

Auvergne-Rhône-Alpes, France

Lors de l'inauguration du Symposium International du véhicule électrique qui se tient a à Lyon jusqu’à mercredi, la région a lancé Auvergne Rhône-Alpes a lancé, ce lundi, « HYMPULTION » une société qui va qui va créer vingt stations-service à hydrogène d’ici à 2023. Une première en Europe.

Cette énergie hydrogène, c’est une façon un peu différente de développer les véhicules électriques.

A la base, il faut effectivement une voiture, une moto, ou un vélo muni d’un moteur électrique, mais c’est l’hydrogène contenu dans le réservoir du véhicule qui sert à produire en temps réel l’énergie qui fait tourner les moteurs électriques.

Ça marche pour une voiture comme pour un vélo, selon Christophe Brugnot, de la société Pragma industries qui fabrique justement des vélos à hydrogène.

Christophe Brugnot, responsable de Pragma industrie Copier

Le vélo à hydrogène de la société Pragma © Radio France - Yves Renaud

La seule nécessité, c’est effectivement d’avoir un maillage de stations-services à hydrogène comme pour le carburant traditionnel et c’est à cela que s’engage la région à travers cette société "HYMPULSION" qui regroupe le conseil régional, Engie et le fabricant de pneumatiques Michelin.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est sans doute la mieux placée en Europe pour se lancer dans ce projet de mobilité hydrogène

"80% des acteurs de l’hydrogène en France sont implantés chez nous et la région et ses partenaires travaillent ensemble sur le sujet depuis des années déjà, avec une bonne longueur d’avance sur le dossier", explique Etienne Blanc, le premier vice-président de la Région ARA.

Etienne Blanc, vice président de la région Auvergne Rhône Alpes Copier

Du côté d’ENGIE, le fournisseur d’électricité, Franck Bruel le directeur général adjoint du groupe, estime normal de participer à cette opération.

Franck Bruel, directeur adjoint du groupe ENGIE Copier

La région s’associe à deux partenaires dans cette opération : Engie et le fabricant de pneumatiques Michelin

Ensemble, la région, Engie et Michelin vont lancer une opération pour l’instant unique en Europe : la mise en place à travers la société «HYMPULSION» d’un réseau de vingt stations-services locales d'approvisionnement en hydrogène sur le territoire d'Auvergne Rhône Alpes.

Florent Menegaux, le nouveau président de Michelin © Radio France - Yves Renaud

Une opération que soutient à 100% le tout nouveau PDG de Michelin, Florent Menegaux qui a signé là son premier acte officiel.

Florent Menegaux, le nouveau patron du groupe Michelin Copier

L’implantation des premières stations-services hydrogène est programmée à Clermont-Ferrand et Chambéry dès le mois d’août prochain. Suivront ensuite, sur trois ans, Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Valence ou encore Montélimar et Annecy. Le déploiement de ces stations-service devrait permettre la mise en marché de plus de mille véhicules à hydrogène qui pourront en plus bénéficier de subventions régionales et européennes.