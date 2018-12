La région Bourgogne-Franche-Comté fait un geste pour les usagers des TER

Chahutée par l'opposition qui lui demande d'annuler la hausse des abonnements sur les TER, Marie-Guite Dufay fait un geste pour les usagers des TER. La présidente demande à la SNCF d'offrir un mois d'abonnement gratuit aux clients et annule la hausse de 2 % prévue en 2019.

Dijon, France

Parmi les engagements pris par la région Bourgogne-Franche-Comté à la veille du vote du budget pour l'année 2019, il y a la gratuité des transports scolaires quotidiens pour tous les élèves de Bourgogne et de Franche-Comté, il y a aussi la tarification sociale accrue dans les restaurants scolaires. Mais en cette période de manifestation contre l'augmentation du prix des carburants et pour la défense du pouvoir d'achat, à croire que cela ne suffit pas. D'autant qu'au début du mois de décembre, les prix des abonnements TER ont augmenté, entre 5 et 20 % selon les distances.

"Les usagers ne payent que 25 % du coût du trajet"- Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté

Chahutée par l'opposition régionale sur cette augmentation des abonnements TER, la présidente de région donne un coup de pouce aux usagers. Elle va demander à la SNCF de faire un rabais commercial en 2019. Les abonnés au mois, bénéficieront d'un mois gratuit (mois de mars 2019) et ceux qui sont abonnés à l'année auront deux mois gratuits (mars et septembre 2019).

D'autre part, l'augmentation de 2 % prévue en 2019 et 2020 est annulée. Un geste commercial important selon Marie-Guite Dufay : "entre 2014 et 2018, il n'y avait pas eu d'augmentation des tarifs. Il faut savoir que l'usager ne paye que 25 % du coût du transport. Pour chaque client, la Région paye 300 euros par mois."

"Pas question de revenir sur le tarif des cartes grises" - Marie-Guite Dufay, présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté

En revanche, la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté n'a pas l'intention de revenir sur le tarif des cartes grises. "Nous assumons ce tarif ", (51 euros par cheval fiscal - un des plus élevés en France, NDLR). "Il nous apporte des recettes", ajoute Marie-Guite Dufay, qui rappelle que la Région a voté l'exonération de la carte grise sur les véhicules propres, c'est le cas des véhicules électriques.

A la veille du vote du budget 2019, Marie-Guite Dufay tient à rappeler qu'il n'y a pas d'écologie sans solidarité et qu'avant de mettre en avant les questions écologiques, il faut d'abord travailler sur le pouvoir d'achat.