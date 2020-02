La région Bourgogne Franche-Comté lance son application de covoiturage

La région Bourgogne Franche-Comté a dévoilé son service de covoiturage. Une application pour mettre en relation les chauffeurs et les passagers qui feraient le même trajet domicile-travail. Pour le moment, six trajets sont en test.

Prenez des passagers en covoiturage et faites-vous payer par la région Bourgogne Franche-Comté. Elle vient de lancer une offre de covoiturage sur son appli Mobigo, qui regroupe tous les modes de déplacements. L'idée, c'est de créer de véritable "lignes", comme une ligne de bus, mais avec les voitures de salariés qui font le trajet domicile-travail tous les jours d'un point A vers un point B.

Six lignes test, dans des bassins d'emploi de la Région

Pour l'instant, il y a six lignes en test sur la Région, dont trois chez en Côté-d'Or et jusque dans l'Yonne : entre Saulieu et Châtillon-sur-Seine, entre Epoisses et Venarey-les-Laumes et entre Dijon et Ancy-le-Franc. L'appli de covoiturage Mobigo s'adresse à ceux qui ont besoin de leur voiture tous les jours pour faire le trajet domicile-travail et qui, dans le Nord Côté d'Or, n'ont pas vraiment d'autre solution. "Pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un train à proximité près de chez eux, ou pas de lignes de car qui correspondent à leurs besoin", explique Michel Neugnot, le premier vice-président de la région Bourgogne-France Comté. "Ça représente quand même la moitié des Franc-Comtois."

Pour élaborer ses "lignes test", la Région a aussi regardé où habitent les gens et où ils travaillent. Par exemple à Semur-en Auxois, l'hôpital et la zone d'activité emploient 2 300 salariés, il y a donc sûrement moyen de mutualiser certains les trajets le matin et le soir.

1 euros 50 par trajet pour le passager

Quant au fonctionnement de l'appli, il est relativement simple. Le conducteur et le passager en ont chacun une différente. Celle du conducteur lui permet de s'enregistrer, de définir son trajet : par exemple Venarey-les-Laumes- Epoisse 5 jours par semaine, avec un départ à 8 heures, et un retour à 19 heures. Et il sera ensuite rémunéré 10 centimes du kilomètre, avec une somme totale créditée en fin de mois sur son compte par la Région. Le passager, lui, paye 1 euros 50 quel que soit le trajet, le prix d'un ticket de bus. Une fois le trajet réservé, il peut voir comme sur d'autres applications où se trouve la voiture et à quelle heure elle arrive.

Pas un Blablacar régional

Si ça vous rappelle Blablacar, c'est normal, mais cette appli s'adresse aux courts trajets, de moins de 60 kilomètres, et surtout aux trajets réguliers. "Blablacar est destiné aux longs trajets, plus de 100 kilomètres, les gens décident parfois du lieu de rencontre et on n'est pas à un quart d'heure près", confie Jean-Loup Gauducheau, responsable de produit chez City Way, qui a développé l'appli Mobigo. "Alors que pour nous, la précision du trajet et de l'horaire sont très importants."

L'ambition de la Région, c'est de faire des conducteurs de véritables "chauffeurs de lignes". Au point de remplacer le bus ? Pourquoi pas, la Région ne se l'interdit pas si le système est plus efficace. Une petite contrainte quand même, l'utilisation de l'application Mobigo nécessite d'avoir du réseau, ce qui n'est pas le cas dans toutes les zones du Nord Côte-d'Or.

L'appli est pour le moment disponible sous Android. Elle le sera pour Iphone cet été, quand sortira la version définitive.