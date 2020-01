Si le conflit SNCF perdure, la région Bretagne demandera plus de remboursements pour les usagers

La SNCF a annoncé le remboursement aux usagers de l'abonnement TER Breizh Go par la SNCF pour le mois de décembre. Le président de la Région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard s'en réjouit mais reconnait que ce geste est insuffisant. Si le conflit perdure, la région demandera plus à la SNCF.

Bretagne, France

La région Bretagne gère les TER, les trains express régionaux, qui sont fortement impactés par le conflit contre la réforme des retraites. La SNCF a annoncé le remboursement aux usagers de l'abonnement TER Breizh Go du mois de décembre.

"Il est temps que cela se termine"

Le président socialiste de la région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard s'en réjouit. Est-ce suffisant ? Interrogé à ce sujet sur France Bleu, Loïg Chesnais-Girard est très clair : "Non cela ne suffit pas. C'est une nouvelle pour apaiser la situation mais le réseau breton est très impacté et c'est une période de galère très forte. C'est difficile pour ceux qui font grève et c'est une période de galère très forte pour les usagers. D'abord, il est temps que cela se termine. Nous demandons à la SNCF une qualité de service et d'information des abonnés . Si cela devait perdurer, nous demanderons à la SNCF que nos abonnés soient remboursés. "

Quid de la convention entre la Région et la SNCF?

Interrogé sur la convention entre la région et la SNCF, Loïg Chesnais-Girard précise : "Cette convention comprend des clauses qui prévoie de ne payer que les trains qui roulent. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour les comptes de la région. Il y a des inquiétudes pour les usagers. Il faut surtout avancer vers une solution. Le gouvernement parle d'un compromis, les syndicats réformistes le proposent aussi, donc il faut le trouver. La tension exaspère beaucoup de monde et génère des crispations dans notre société qui n'en a pas besoin."