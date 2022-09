La Région Centre-Val de Loire et SNCF Voyageurs liés pour dix ans supplémentaires

La Région Centre-Val de Loire aurait pu ouvrir à la concurrence mais elle a choisi de poursuivre avec SNCF Voyageurs, son opérateur historique. Après d’âpres négociations, une nouvelle convention d'exploitation des TER jusqu'en 2031 a été paraphée ce 2 septembre par François Bonneau (PS), le président de la Région Centre-Val de Loire et Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs. Cette convention est censée garantir un niveau très élevé de service aux voyageurs.

Un examen de qualité ligne par ligne

18 mois de négociations ont été nécessaires à la signature de cette nouvelle convention entre la Région Centre-Val de Loire et SNCF Voyageurs. Ponctualité, régularité, lutte contre la fraude mais aussi intermodalité, la Région dit s’être montrée exigeante en obtenant notamment désormais un examen de la qualité du service ligne par ligne. François Bonneau s'en félicite. "Ils nous disaient, on a 92% de trains qui arrivent à l'heure, c'est 0,2% de mieux que l'année passée c'est pas mal sauf que c'était pas fait ligne par ligne et si vous êtes usager d'une ligne où cela se passe pas bien, vous êtes insatisfait et vous avez raison de l'être et là dans cette nouvelle convention on va avoir un suivi ligne par ligne avec des exigences de qualité" indique le président de la Région Centre-Val de Loire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des pénalités plus sévères

Pour Christophe Fanichet, "la Région a été extrêmement exigeante sur ses critères qui sont les siens et elle a raison, c'est son premier budget et donc c'est normal qu'elle en ait pour son argent". Le PDG de SNCF Voyageurs poursuit "la régularité des trains, le confort à bord, oui il y a des pénalités qui sont différentes de la précédente convention et qui sont bien plus exigeantes et c'est bien normal". Quant à la ligne Paris-Orléans, ligne centrale et point noir du réseau dans la Région, Christophe Fanichet assure qu'elle est "l'objet de toute son attention car aujourd'hui nous avons des progrès à faire parce que nous sommes au rendez vous mais pas toujours à l'heure mais des travaux sont engagés pour améliorer cette régularité".

70.000 voyageurs au quotidien

Le transport ferroviaire en Région Centre-Val de Loire, c’est 70 000 voyageurs par jour, 20 lignes de service pour 420 trains qui circulent au quotidien. Face à la double actualité "climatique et sociale, il ne s'agit pas de bouger moins mais de bouger autrement" a déclaré François Bonneau. "Personne ne doit perdre d'argent" a ajouté le président de la Région Centre-Val de Loire qui dans son budget va consacrer désormais 215 millions d'euros aux TER. La convention prévoit également des dessertes renforcées et des gares de proximité préservées mais rien de concret n'a été dévoilé notamment sur l'augmentation annoncée des trains entre Tours et Orléans. Sur les tarifs pas d'annonce particulière non plus.

François Bonneau rappelle toutefois que la Région alloue "23 à 24 millions d'euros à l'aide tarifaire pour les transports" quant à la promesse de la gratuité des transports Remi pour les moins de 26 ans, promesse de campagne du candidat sortant, si elle est toujours dans les cartons, son calendrier n'est toujours pas connu. Sur le plan du matériel, les nouvelles rames Omneo, 32 au total, livrées par le constructeur Bombardier sont petit à petit mises en service. Elles viennent remplacer, sur les lignes Tours-Orléans-Paris, Paris-Bourges et Paris-Montargis-Nevers, les vieux trains Corail Intercités. En septembre prochain sera inauguré à Fleury- les-Aubrais le centre de maintenance de ces nouvelles rames avec 70 emplois à la clé.