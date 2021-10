La région des Hauts-de-France annonce ce lundi qu'elle menace de ne plus payer les versements dus à la SNCF si le trafic ne revient pas à la normale à la mi-novembre alors que le trafic des TER a été réduit de 7% pour les vacances de la Toussaint.

La région des Hauts-de-France menace de ne plus payer la SNCF

Le bras de fer se durcit entre le conseil régional des Hauts-de-France et la SNCF : la région annonce par la voie d'un communiqué ce lundi qu'elle se réserve le droit "de suspendre les paiements dus à l'exploitant SNCF si un rétablissement de la situation n'est pas observé mi-novembre". Elle indique avoir convoqué pour une réunion ce mardi 26 octobre le directeur TER délégué et attend de lui la présentation d'un plan d'action en urgence. D'après la région, le plafond des pénalités pour suppressions de trains (qui s'élève à 1,8 million d'euros par an) est atteint depuis le 8 juin 2021.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La SNCF a annoncé avoir réduit de 7% son offre de TER dans les Hauts-de-France pendant les vacances de la Toussaint. Il était impossible de faire autrement selon Florent Martel, le directeur des opérations TER Hauts de France à la SNCF qui était l'invité de France Bleu Nord ce lundi: "Il y a pendant les vacances de la Toussaint 78 TER en moins chaque jour, sur une offre totale de 1.240 trains qui circulent quotidiennement", explique Florent Martel. Il reconnaît que, habituellement, la SNCF ne réduit pas son offre pendant les vacances de la Toussaint mais que cette fois cet allègement était nécessaire. Il reconnaît que, ces dernières semaines, la SNCF ne parvenait pas à faire circuler tous les trains qui étaient affichés. La SNCF reconnait traverser une période particulièrement difficile avec une série d'accidents, des chocs avec des animaux ou des voitures à des passages à niveau, et des suicides. Beaucoup de rames sont endommagées et hors d'usage pour plusieurs semaines.. Et puis il y a un vrai manque de personnel, beaucoup d'arrêts maladies, selon la SNCF.