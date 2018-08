Nantes

Les usagers de la SNCF ont appris la nouvelle sur Twitter. Des lignes TER des Pays-de-la-Loire sont supprimés. Six lignes sont touchées. Parmi elles, Nantes-Angers-Le Mans et Nantes-Redon-Rennes. La direction parle "de difficultés de production". En fait, elle est confrontée à un manque de salariés en cette fin du mois d’août. Cela fait suite à des arrêts maladies, à des congés et au départ en formation de certains de ses conducteurs après la rouverte de la virgule de Sablé lundi dernier. En tout, 18 trains resteront à quai.

⚠ Surveillez vos horaires ! En raison de difficultés de production, des 🚂 sont supprimés les 29, 30 et 31 août sur les lignes 1⃣, 2⃣, 4⃣, 5⃣, 2⃣0⃣ et 2⃣1⃣. Prenez une longueur d'avance et organisez vos voyages dès aujourd'hui.

Le coup de gueule de la Région des Pays-de-la-Loire

La région des Pays-de-la-Loire, qui finance les TER, s'insurge devant cette situation. Roch Brancour, vice-président en charge des transports, fulmine.

Je suis scandalisé. La SNCF ne fait pas bien son travail en ce moment. On sort de plusieurs mois de grève. L'important, c'est de reconquérir des usagers et de leur montrer que cela vaut le coup d'utiliser le train plutôt que la voiture. Et là, ce n'est pas du tout le message qui est envoyé. Dans ce genre de situation, je me dis qu'il serait bien que la SNCF soit mise en concurrence le plus vite possible" précise le vice-président de la Région

Cette situation a également déclenché la colère des syndicats. Loïg Garrec est le secrétaire général de la CGT des cheminots de Nantes.

Depuis plusieurs années, nous dénonçons le manque d'effectifs à la SNCF. Nous travaillons à flux tendu. Il suffit d'un petit grain de sable et tout se dérègle. Nous ne pouvons plus rendre le service que nous devons à nos usagers. C'est triste" peste Loïg Garrec

Pour remplacer certains de ces TER, la SNCF a prévu d’affréter des cars.