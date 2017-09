La région et la SNCF changent de tarification pour les TER en Normandie

La région et la SNCF ont présenté mercredi à Rouen la nouvelle gamme de tarifs pour les TER en Normandie : prix en baisse pour les jeunes de moins de 26 ans, carnet de 5 à 10 trajets pour les voyageurs occasionnels. La carte Atoumod devient le support unique pour le TER Normandie

Deux ans après la fusion entre la Basse-Normandie et la Haute-Normandie, c'était une évolution logique. La SNCF et la Région Normandie ont décidé d'harmoniser et de simplifier l'accès aux TER à partir de janvier 2018. Elles ont dévoilé mercredi à Rouen une nouvelle tarification.

Moins 20% pour les jeunes

Cette nouvelle tarification se traduit d'abord par une baisse de 20 % environ des prix pour les jeunes de moins de 26 ans. La carte jeune, au prix de 10 euros, leur permettra d'acheter des billets avec 50% de réduction tous les jours et directement sur leur smartphone.

Les abonnements annuels sont aussi plus avantageux. Un jeune voyageur qui prend l'abonnement annuel pour le trajet Rouen-Le Havre paiera 69, 60 euros par mois au lieu de 100,20 euros actuellement. Pour un trajet Cherbourg-Caen, l'abonnement mensuel passe de 115 euros à 79,80 euros.

Un carnet pour les voyageurs occasionnels

Les voyageurs occasionnels pourront utiliser le carnet de 5 à 10 trajets. C'est une nouveauté proposée par la SNCF et la région Normandie. Et cela fonctionne sur le même principe qu'une carte cinéma.

Le carnet de 5 à 10 trajets sera valable trois mois. Les billets ne sont pas nominatifs. On pourra donc voyager à plusieurs avec le même carnet. Autrement dit, cela fonctionne comme une carte de ciné 5 places.

Par ailleurs, afin de rendre plus lisible les tarifs, le billet plein tarif coûtera 4 euros tous les 25 kilomètres en 2e classe.

Atoumod, support unique pour prendre le TER

A partir de janvier 2018, la carte Atoumod remplacera la carte Onygo sur le réseau TER dans le Calvados, l'Orne et la Manche. Elle deviendra aussi au printemps le support des titres de transports des réseaux Twisto (Caen la Mer) et Bus Verts (Calvados). Dans l'Eure et en Seine Maritime, la carte est déjà utilisée comme support pour le TER et les réseaux de bus.

Voyage illimité le week-end d'avril à octobre

Le Pass Normandie Découverte, mis en place à titre expérimental en avril dernier, sera à nouveau disponible en 2018. Pendant cette période, tous les week-ends et les jours fériés attenants au samedi ou au dimanche comme le lundi de Pentecôte, cette offre permettra à deux adultes de circuler en illimité sur tout le réseau TER normand pour seulement 20 euros, uniquement en 2e classe. C'est gratuit pour les enfants de 4 à 11 ans. Vous ajoutez 5 euros par voyageur supplémentaire dans la limite de trois.