La région et la SNCF vont dédommager les abonnés des trains normands après les galères de l'été

La région et la SNCF proposent un dédommagement pour les abonnés sur les mois de juillet et août (photo d'illustration)

A l'issue d'une réunion ce mercredi, à l'hôtel de région à Rouen (Seine-Maritime) avec les associations d'usagers des trains normands, la SNCF et la région Normandie ont annoncé un dédommagement pour les abonnés sur les mois de juillet et août.

Les voyageurs ont vécu un été très compliqué sur les lignes normandes. Aux temps de trajets rallongés vers Paris en raison des travaux sur le RER en Ile-de-France, se sont ajoutés des aléas nombreux et quasi-quotidiens : entre pannes et incidents.

La SNCF reconnaît la réalité des incidents à répétition et met en avant les vagues de chaleur pour les expliquer. La chaleur "a fortement fragilisé notre outil industriel que ce soit sur les voies, les caténaires ou le matériel et cela a pu causer des incidents" explique Grégoire Forgeot d'Arc, le directeur régionale des lignes normandes à la SNCF.

En conséquence, la région et la SNCF ont décidé d'étendre le dispositif de "la garantie voyageur", un dispositif qui s'applique d'habitude aux abonnés annuels qui rencontrent des retards sur un même mois et qui permet un dédommagement à hauteur de 15% du prix de l'abonnement sur le mois question. "_Ce principe est étendu à tous les abonnés même mensuels et bonifié à hauteur de 25% du tarif_. Il s'appliquera aux abonnés des lignes Paris-Rouen-Le Havre et Paris-Caen-Cherbourg pour le mois de juillet et pour ceux de la ligne Paris-Granville pour le mois d'août' car ces derniers ont été touchés par "un problème d'aiguillage sur le poste d'Argentan qui a perturbé le trafic une semaine sur cet axe" détaille Grégoire Forgeot d'Arc.

Il n'y aura pas de démarche particulière à faire de la part des abonnés, "ce sera automatique" précise Jean-Baptiste Gastinne, vice-président de la région en charge des transports.

Les usagers sont à moitié satisfaits. "On demandait 50% pour chacun des deux mois, on a 25% sur un mois" note Pierre Dumont, le président de l'association des usagers de Paris-Cherbourg. "Il faudra surtout faire un retour d'expérience car l'été prochain s'annonce similaire" puisque des travaux du même ordre sont prévus et vont encore dévier et ralentir les trajets.

La qualité s'est améliorée sur les lignes normandes

Au global, le directeur régional de la SNCF tient à rappeler les bons chiffres de ponctualité enregistrés cette année à mettre en perspective avec les aléas de l'été. "On est à 93% de ponctualité en cumulé depuis le début de l'année, en comptant les incidents de l'été. Ce sont des chiffres dont on était loin il y a encore deux ans où on était à 82-83%. Il y a donc beaucoup de progrès réalisés" insiste-t-il.

Le problème du déficit de chauffeurs de cars

Concernant cette fois, la prise en charge des voyageurs en cas de problème, Grégoire Forgeot d'Arc reconnaît des difficultés. "On fait face à une pénurie de chauffeurs routiers" et de chauffeurs d'autocars en France souligne-t-il et cela a "un impact sur la possibilité d'affréter des cars de substitution en cas de travaux ou d'incident", concède-t-il.