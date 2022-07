La région Grand Est dévoile son Plan Vélo 2022-2028

Un plan de 125 millions d'euros pour faire du vélo l'un des principaux moyens de transport du Grand Est. C'est ce qu'a présenté ce mardi 26 juillet à Reims, le président de la région, Jean Rottner. Ce plan nommé "Vélo 2022-2028" est composé de huit engagements comprenant au total 31 mesures comme le développement du cyclotourisme ou la relocalisation de la production de pièces détachées pour vélo.

La région Grand Est souhaite devenir la première région cyclable de France. Alors pour arriver à son objectif d'atteindre 12% de vélo dans la part des transports utilisés dans le Grand Est d'ici 2030 - contre 4.7% en 2019 -, Jean Rottner s'est notamment entouré de l'agence Copenhagenize France. Cette agence est spécialisée dans l'aménagement cyclable des villes ; concrètement, son rôle est d'aider les villes, les départements ou les régions à aménager son territoire pour y faciliter les déplacements à vélo.

Clotilde Imbert en est la directrice, et d'après elle, il faut "mettre du vélo partout ! C'est un moyen de transport qui a des impacts positifs sur l'environnement, sur la santé, sur le bien-être, etc. Tout ça permet de changer la vie quotidienne des habitants du Grand Est."

Des mesures concrètes

Parmi les 31 mesures qui seront prises d'ici 2028, il y a notamment l'implantation d'"un système de location de vélos Fluo dans les gares". Ce qui veut dire que devant chaque gare du Grand Est des vélos de location seront mis à disposition. Et l'application est toute trouvée pour le président de la région Jean Rottner : "Vous prenez votre TER pour aller au travail dans une autre ville par exemple. Une fois arrivé à la gare, vous pourrez louer ces vélos, dont l'abonnement est extrêmement modique sur un an (472,50€ par an). Cela permettra d'éviter des dépenses de plusieurs millions d'euros dans l'aménagement de wagons TER spécialement conçus pour accueillir les vélos de chacun."

Avec cette mesure et les trente autres, la région Grand Est et Copenhagenize France espèrent convaincre que le vélo n'est pas seulement un moyen de transport urbain et que les habitants des campagnes peuvent aussi s'en servir au quotidien.