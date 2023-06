La région Grand-Est va ouvrir les lignes de trains TER de Champagne-Ardenne à la concurrence

La région Grand-Est cherche des opérateurs pour exploiter ses lignes de trains TER et de bus en Champagne-Ardenne. Dans un avis de préinformation paru le 18 mars , le conseil régional du Grand-Est annonce son intention de lancer un appel d'offre en avril 2024 pour l'exploitation de son réseau de transport régional à partir de fin 2028.

Les lignes concernées

Le marché porte sur les 7 lignes TER champardennaises du "service de l'étoile de Reims" :

Epernay - Reims – Château-Thierry

Champagne Ardenne TGV - Reims - Charleville-Mézières – Sedan

Charleville-Mézières - Givet

Charleville-Mézières - Hirson - Longuyon - Longwy ou Thionville

Reims - Châlons en Champagne - Saint Dizier - Chaumont (Culmont-Chalindrey - Dijon)

Reims - Fismes

Reims – Laon

Une huitième liaison pourrait s'ajouter vers Lille mais celle vers Nancy disparaît des tablettes

Les TER de Champagne-Ardenne seront ouverts à la concurrence en 2024 © Radio France - Thibault Delmarle

Le candidat retenu devra aussi prendre en charge les 8 lignes régionales de bus mais ne s'occupera pas du ramassage scolaire :

Châlons-en-Champagne - Verdun,

Sedan - La Ferté sur Chiers,

Troyes - Laroche-Migennes,

Troyes - Romilly sur Seine,

Romilly sur Seine - Nogent sur Seine,

Saint Dizier - Chaumont,

Troyes - Chaumont,

Troyes - Châlons-en-Champagne

Le marché est considérable. Les liaisons en train représente à elles 15 500 voyageurs par jour et 4,9 millions de km parcourus par an. L'entreprise qui décrochera le marché s'occupera aussi de la maintenance des 39 autorails, et du contrôle des titres de transport.

Une mise en concurrence anticipée

En choisissant l'ouverture à la concurrence, la région Grand-Est anticipe l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation européenne. À partir du 24 décembre 2023, la mise en concurrence des contrats publics de transport ferroviaire deviendra en effet la norme.

Jusqu'à cette date, les autorités régulatrices des transports comme les conseils régionaux peuvent encore renouveler les contrats de service public avec la SNCF voyageurs pour 10 ans. Ce n'est pas le choix qu'a fait la région Grand-Est pour la Champagne-Ardenne

"C'est une démarche que nous faisons de manière progressive", précise Franck Leroy, président de la région Grand-Est. La publication de l'avis de concession est prévue en avril 2024. Les repreneurs intéressés pourront alors se faire connaître. Le lauréat sera choisi en 2026 pour démarrer l'activité fin 2028. Le contrat portera sur 8 années d'exploitation, prolongeables jusqu'à 10 ans.

Un tournant libéral

Le président de région Grand-Est indique que des compagnies françaises qui ont développe un savoir dans d'autres pays européens ont déjà manifesté leur intérêt. Mais "l'ouverture à la concurrence ne signifie pas nécessairement que l'opérateur historique est évincé", insiste Franck Leroy qui compte sur ce virage libéral "pour rendre un service de meilleure qualité à un meilleur coût au contribuable". "L'ouverture à la concurrence du transport de marchandise a commencé en 2007 et pas plus tard qu'il y a 10 jours, on voit bien ce que fait le libéralisme avec l'annonce de la liquidation de la filiale Fret de la SNCF", lui répond André Giraud, secrétaire général de la CGT Cheminots des Ardennes .

Même si la SNCF garde le marché, André Giraud, le secrétaire général de la CGT Cheminot des Ardennes y voit un risque de dégradation du service. La SNCF prépare la création d'une filiale pour se positionner sur ce marché, explique le représentant syndical. Si les agents seront repris avec le bénéfice de leur convention collective actuelle, les conditions de travail ne seront pas forcément les mêmes : "La filiale permet de casser les conditions de travail avec des paliers de sécurité, des temps de repos ou des journées de formation en moins", détaille André Giraud.