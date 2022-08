La Région Hauts-de-France craint une pénurie de chauffeurs de cars pour le ramassage scolaire à la rentrée

Le car de ramassage scolaire qui emmène votre enfant à l'école passera-t-il à la prochaine rentrée scolaire? Rien n'est sûr, regrette la Région Hauts-de-France qui prévient : il manque environ 400 conducteurs et une vingtaine de mécaniciens à la fin juillet.

Un enfant sur 10 pourrait être touché

"C'est inédit", reconnaît Franck Dhersin, vice-président à la Région Hauts-de-France, en charge des mobilités. "On risque d'avoir un problème sur environ 10% de nos cars à la rentrée", prévient-il, précisant qu'il a demandé aux rectorats et aux chefs d'établissements de l'aide afin de trouver des solutions, notamment pour "ne pas multiplier les bus pendants la journée". Il faudra donc optimiser les déplacements.

L'Oise et le Pas-de-Calais devraient être les départements les plus touchés, affirme Franck Dhersin, et "pour l'instant, il est impossible de dire à 100% que les cars passeront partout", même si, insiste-t-il, la Région Hauts-de-France ne souhaite pas supprimer des arrêts.

Les familles seront prévenues

Franck Dhersin explique que cette pénurie de conducteurs s'explique en partie par un manque d'attractivité du métier, avec un salaire plutôt bas et des journées de travail divisées en deux parties (le matin et la fin d'après-midi).

La Région promet que quoiqu'il arrive, les parents seront prévenus une semaine avant la rentrée. Les entreprises de transport, de leur côté, feront avec la Région un point régulier sur leurs effectifs à partir de la mi-août.