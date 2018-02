Non à la fermeture des petites lignes SNCF dans les Hauts-de-France. Franck Dhersin, vice président de la région chargé des transports, l'a répété mercredi sur France Bleu Nord au lendemain d'une réunion avec la ministre des Transports. Une quinzaine de lignes SNCF sont menacées.

« Il y a aujourd'hui une quinzaine de lignes dans cette région qui sont sous entretenues et qui pourraient être fermées à terme si la SNCF ne remet pas rapidement de l'argent », a souligné Franck Dhersin, « Xavier Bertrand a dit qu'il ne voulait aucune fermeture de ligne et que la région était prête à prendre en charge 50% de l'argent à mettre pour refaire ses lignes. On estime qu'il faut 450 millions d'euros ».

Le rapport Spinetta évoque moins de 50 voyageurs sur certaines lignes. « Oui mais il y a une manière pour la SNCF de tuer ces lignes. Elle n'entretient plus les lignes. Il faut ralentir les trains pour la sécurité. Les trains mettent deux fois plus de temps. Les gens préfèrent alors prendre leur voiture. Et il n'y a plus assez de voyageurs sur ces lignes », a dénoncé le vice président de la région.

Ouverture à la concurrence

Faut il privatiser la SNCF ? Dans quelle proportion ? La ministre des Transports Elisabeth Borgne n'élude aucune question. Mais Franck Dhersin demande une ouverture à la concurrence.

« Je ne dis pas qu'il faut tout privatiser. On veut un peu de concurrence. On veut pouvoir choisir d'autres prestataires à des coût moindres sur certaines lignes où la SNCF ne fait plus son travail de transport public », a souligné l'élu.

« Je pense que ça ne coûtera pas plus cher qu'aujourd'hui et on peut espérer sur certaines lignes avoir un meilleur service pour les usagers », a-t-il ajouté.