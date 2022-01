La région Hauts-de-France ne paiera pas la SNCF en février pour le troisième mois consécutif

La région annonce qu'elle ne paiera pas la SNCF au mois de février, et ce pour le troisième mois consécutif. Le bras de fer se poursuit entre la région et la SNCF pour obtenir de cette dernière une meilleure qualité de service sur les TER.

Franck Dhersin, le vice-président de la région Hauts-de-France en charge des transports, l'a annoncé à l'issue d'une réunion d'étape à Lille en présence des dirigeants de la SNCF: en février, et donc pour le troisième mois consécutif, la région ne paiera pas ses mensualités dues à la SNCF pour les TER, soit un manque à gagner de 45 millions d'euros par mois pour la SNCF. Une façon pour la région de maintenir la pression sur la SNCF pour obtenir une meilleure qualité de service. Alors que la circulation des TER dans les Hauts-de-France est fortement perturbée depuis le mois de septembre 2021, ce que la SNCF reconnaît volontiers. Elle a d'ailleurs engagé un plan de redressement dès le mois d'octobre pour tenter d'y remédier.

Il a aussi été décidé de maintenir jusqu'à la fin des vacances scolaires de février un Plan de Transports Adapté, c'est-à-dire que le trafic des TER va continuer à être réduit. Ce trafic allégé est mis en place depuis le début des vacances de Noël: ce sont en moyenne 120 trains de moins en circulation chaque jour sur les 1250 trains qui sillonnent habituellement la région au quotidien.

Un trafic amélioré grâce au plan de redressement de la SNCF

La SNCF, consciente des problèmes qui touchent les TER dans les Hauts-de-France depuis septembre a mis en place au mois d'octobre un plan de redressement qui a porté ses fruits, selon la direction. Plusieurs facteurs expliquaient ces perturbations: des pannes de matériel, les feuilles mortes, des accidents d'animaux mais aussi un fort absentéisme dû au Covid. Elle annonce ainsi une amélioration sur les 10 lignes les plus impactées, notamment Lille-Lens ou encore Lille-Hazebrouck. Le nombre de trains supprimés a été diminué, ce que la région reconnaît elle-même. Sur ces lignes, il arrive moins souvent que des trains courts remplacent au dernier moment des trains longs, et donc de plus grande capacité.

La SNCF s'engage à poursuivre les efforts pour améliorer la situation. Elle annonce ainsi qu'en plus de la centaine de recrutements effectués en 2021, près de 300 recrutements sont prévus dans les Hauts-de-France en 2022, notamment sur des postes de conducteurs mais aussi par exemple dans les centres d'entretien du matériel.

La région veut maintenir la pression

Franck Dhersin, l'élu en charge des transports, reconnaît les efforts consentis par la SNCF mais estime nécessaire de maintenir la pression en suspendant les paiements pour le mois de février aussi. Une nouvelle réunion est prévue avec la direction de la SNCF au 1er mars pour faire le point mais l'élu se montre très prudent sur une réelle amélioration de la qualité de service d'ici là. Lui mise plutôt sur un niveau acceptable pour la fin 2022.