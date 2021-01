La région Hauts-de-France renouvelle le dispositif de location de voiture à 1€ par jour

Pour bénéficier du dispositif "en route vers l'emploi", il faut avoir un projet professionnel déjà bien abouti : un stage, un apprentissage, un CDD ou encore être dans la période d'essai de son CDI. Pour aller vite, la région a limité le nombre de documents à fournir : une attestation de votre employeur et votre permis de conduire suffisent. En deux semaines, Cindy Lorang, 38 ans, a donc pu obtenir une voiture de la Région, non siglée :

Je vais être plus indépendante

Le témoignage de Cindy, bénéficiaire du dispositif "en route pour l'emploi" Copier

Licenciée il y a deux ans par son entreprise de transports de personnes à mobilité réduite, qui avait fait faillite, cette Dunkerquoise était depuis en formation pour devenir éducatrice spécialisée. Mi-novembre, elle a retrouvé un emploi à 70 kilomètres de chez elle, à la Chapelle d'Armentières. Et jusque-là, c'était le système D : "j'empruntais la voiture de ma soeur, c'était très compliqué parce que les horaires correspondent pas. Jongler deux travail, une voiture et pas au même endroit, c'est compliqué". A Dunkerque, les bus étant gratuits, Cindy n'avait pas l'utilité d'une voiture. Avec un emploi, elle en a besoin désormais sauf, qu'en période d'essai, il est impossible d'obtenir un prêt d'une banque :

C'est juste le temps de pouvoir racheter une voiture, ça me retire une épine du pied.

Jusqu'à 2 mois de location

La voiture ne peut être utilisée que pour le trajet domicile -travail (sans limite kilométrique), pas pour faire ses courses ou rendre visite à sa famille. L'assurance, prise en charge par la région, ne prendra pas en compte ce type de trajet. Le bénéficiaire devra donc payer 1€ par jour la location de la voiture ainsi que l'essence. Le prêt est d'un mois, avec la possibilité de le prolonger un deuxième mois. 80 voitures sont actuellement prêtées mais il y en a des dizaines d'autres disponibles : des voitures du conseil régional surtout. Elles sont discrètes, pas de gros logo Hauts-de-France sur le capot ! Lors de la fusion du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie, le parc automobile était trop important. Au lieu de revendre les véhicules, le conseil régional a préféré créer ce dispositif qui peine à décoller. On évoque quelques centaines d'utilisateurs seulement en 3 ans mais il est impossible d'avoir le chiffre précis. Tout le monde applaudit l'initiative mais elle peine à être connue. Ce nouveau coup de pouce à 1€ pourrait booster les demandes. Le parc automobile s'est également étoffé avec l'arrivée de voitures prêtées à la Région par l'usine Toyota d'Onnaing, près de Valenciennes et du constructeur Volkswagen.

PRATIQUE : Pour bénéficier du dispositif, il faut s'inscrire sur le site internet de la région Hauts-de-France.