La menace planait, elle se précise désormais. Île-de-France Mobilités prévoit une hausse des tarifs des titres de transport au début de l'année prochaine. C'est ce qu'indique un document envoyé aux membres du conseil d'administration, que France Bleu Paris s'est procuré dimanche 27 novembre 2022, confirmant une information de BFM Paris.

ⓘ Publicité

Tous les titres transports sont concernés, pour des hausses allant de 17 à 36 %. C'est le pass Navigo semaine (toutes zones) qui augmenterait le plus, passant de 22,80 euros aujourd'hui, à 31 euros le 1er janvier 2023, une hausse de 36 %. Le Navigo mensuel passerait de 75,20 euros à 90 euros (+ 20 %) et le Navigo annuel atteindrait 990 euros (+ 20 %).

Pass Navigo, comme titres à l'unité

Les tickets à l'unité n'échapperaient pas à cette hausse annoncée non plus. Un seul trajet coûtera en 2023 2,30 euros et non plus 1,90 euro (+ 21 %) et le carnet de 10 tickets 20,30 euros au lieu des 16,90 euros actuels (+ 20 %).

Ces tarifs doivent être votés par la conseil d'administration le 7 décembre prochain. La présidente de la Région, Valérie Pécresse, les justifie par la hausse des prix de l'énergie et le refus de l'Etat de soutenir l'exploitation du réseau. "L’État a refusé d’accorder des subventions pour combler les pertes d’Île-de-France Mobilités en 2020 et 2021, et lui attribué une avance remboursable de 2 milliards d’€, avance la présidente d'IDFM. Ce soutien laisse Île-de-France Mobilités dans une situation financière très tendue depuis la fin de la crise du Covid".

Bras de fer entre la Région et l'Etat

Elle évoque dans un courrier envoyé aux administrateurs, "un contexte inédit d'envolée des coûts de fonctionnement des transports franciliens, liée à la crise énergétique" et déplore "un abandon total des transports par l'Etat". IDFM espérait une hausse du Versement Mobilité, rejetée lors du débat sur le budget au Parlement.

L'opposition de gauche à la Région appelle à une mobilisation des usagers, le jour du vote des tarifs par le conseil d'administration au siège de la région. Elle refuse ces hausses annoncées.