La région va investir 565 millions d'euros dans 33 nouvelles rames de train

Des trains plus confortables et surtout à l'heure! C'est ce qui est attendu des 33 rames Regio 2N que la région va commander pour un montant de 565 millions d'euros. Ces rames seront mises en circulation à partir de 2024 sur trois lignes: Maubeuge-Paris, Amiens-Paris et Saint-Quentin-Paris. Il ne s'agira donc pas de TER mais de TET, c'est-à-dire des Trains d’Équilibre du Territoire, le nouveau nom des intercités-corails. Les rames actuelles sont en circulation depuis une quarantaine d'années, elles sont en fin de vie, et posent de nombreux problèmes techniques, ce qui entraîne des retards conséquents et fréquents pour les voyageurs. "Beaucoup de trains étaient annulés du fait de la vétusté du matériel", observe Franck Dhersin, le vice-président à la Région en charge des transports, "il fallait donc acheter du nouveau matériel pour avoir non seulement le confort à bord, mais aussi la sécurité et pour que les trains arrivent à l'heure et qu'ils ne soient plus supprimés".

"La région va investir plus d'un milliard et demi d'euros dans le train sur les 4 prochaines années", explique Franck Dhersin, vice-président de la Région en charge des transports © Radio France - Eric Turpin

Ces 33 rames seront fabriquées par Bombardier, à Crespin, près de Valenciennes, qui vient justement d'annoncer 400 embauches en CDI et 300 en intérim. Chaque rame comptera 620 places assises, soit 7% de plus que les rames actuelles. Les rames sont souvent doublées, ce qui représentera donc 1240 places assises. Gilles Laurent, président de la FNAUT Hauts-de-France, l'association des usagers des transports, se félicite de cette commande, d'autant que les rames remplacées devraient être mises en renfort sur l'axe Lille-Valenciennes-Maubeuge.

Mais l'investissement de la région dans les trains connaîtra ensuite une autre étape: plus de 400 millions d'euros seront consacrés à la rénovation d'environ un tiers des trains circulant dans la région, selon Franck Dhersin. La durée de vie d'un train étant de 40 ans, beaucoup sont aujourd'hui à mi-parcours, ils circulent depuis 20 ans et ont donc besoin d'une profonde rénovation pour les maintenir aux normes. L'appel d'offres a été lancé.

"Plus d'un milliard et demi d'euros investis dans le train dans les 4 prochaines années"

Et puis la région investit également sur un troisième volet: 600 millions d'euros pour sauver une dizaine de petites lignes qui fermeront si la région ne finance pas leur mise aux normes. C'est le cas par exemple de la ligne entre Saint-Pol-sur-Ternoise et Arras, entre Valenciennes et Louche ou encore entre Valenciennes et Blanc-Misseron, à la frontière belge. L'investissement sur ce volet a déjà commencé et va continuer à monter en puissance. "Au total, la région va donc investir plus d'un milliard et demi d'euros dans les trains dans les 4 prochaines années", explique Franck Dhersin.