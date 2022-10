La région Normandie redéfinit l’ensemble des arrêts de cars scolaires

De Carville à Souleuvre en Bocage en passant par Valdallière, plusieurs familles sont obligées de conduire elles-mêmes leurs enfants au collège. Conséquence de la suppression d’arrêts sur les tournées de cars scolaires. Lolita Lecanu , qui habite à Valdallière, fait partie des protestataires. “On nous a supprimé du jour au lendemain l'arrêt de bus sous prétexte qu'il était dangereux. Sauf que nous on s'aperçoit que les bus c'est pas plus dangereux que les camions poubelles ou que les facteurs qui passent quotidiennement !” s'étonne cette assistante maternelle de profession_. “Et au final, ce qu'il se passe, c'est que le matin et le soir, on suit le bus parce qu’on fait exactement le même trajet. En plus, on nous parle de transition écologique ! C'est un petit peu du foutage de gueule quand même_” grince cette mère de deux enfants.

Depuis 2017, la gestion des ramassages scolaires est du ressort du conseil régional. Catherine Gourney-Leconte, vice-présidente à la Région en charge de la ruralité et des pôles de proximité, reconnaît que des arrêts ont été supprimés parce qu'ils ne répondaient pas à tous les critères de sécurité, en particulier dans ces communes autour de Vire. “Après l'organisation de visite de terrain, où on cherche à visualiser concrètement si les arrêts sont dangereux ou pas. Différents critères sont pris en compte, notamment les critères du code de la route par rapport à la distance des carrefours. Par rapport à la vitesse si on est en agglomération, si on est en zone 30, tous ces paramètres entrent en ligne de compte” détaille l’élue régionale, également maire de Campagnolles, un village du secteur de Vire.

Pas de changement d’ici à la fin de l’année scolaire

La gestion des transports scolaires comprend l’examen affiné de dizaines de milliers d’arrêts scolaires dans l’ensemble de la Normandie. "Pour cette année scolaire 2022/2023, nous sommes dans une année de stand by dans lequel on ne supprime pas et on ne crée pas d'arrêt nouveau. C'est une année qui vise à mettre autour de la table les services de la Région et des communes pour établir un diagnostic, pour définir les arrêts, pour qu'ils soient sécurisés et que les enfants puissent y aller en toute sécurité pour la rentrée suivante” détaille Catherine Gourney-Leconte, confirmant donc que les arrêts récemment supprimés ne seront pas rétablis d’ici à la fin de l’année scolaire.