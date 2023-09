La région Occitanie annonce 25% de TER en plus et des pénalités fortes contre la SNCF en cas de retards

De plus en plus de voyageurs prennent le train en Occitanie et l'objectif est d'atteindre 100 000 voyageurs par jour dès que possible contre 80 000 aujourd'hui. Dans le cadre de la convention 2023-2032 entre la région et la SNCF, détaillée ce mardi par la présidente de région Carole Delga et le président de la SNCF Jean-Pierre Farandou, il est prévu 4 milliards d'euros d'investissements. La région annonce dans les dix ans à venir, 25% de trains en plus par jour, soit 110 trains supplémentaires par jour ( 27 % de places en plus, soit 51 000 places en plus dans les trains). La région insiste aussi sur l'exigence de ponctualité : des pénalités, les plus fortes de France, seront infligées à la SNCF en cas de retards de trains à partir de 5 minutes.

ⓘ Publicité

"la SNCF doit s'engager pour une meilleure ponctualité"

La présidente de la région se veut inflexible sur la ponctualité des trains : "cela a fait l'objet d'âpres négociations avec la SNCF. Je ne veux pas savoir si le retard est dû à SNCF réseau ou à SNCF voyageurs, ce que je sais c'est qu'à partir de 5 minutes de retard, des pénalités seront appliquées, qui pourront atteindre neuf millions d'euros par an et dont le montant ponctionné à la SNCF pourra être reversé aux abonnés des trains LIO." La région annonce une baisse de 9 % des trains supprimés d'ici 2032 (soit 1500 trains maintenus en plus par an) et une diminution de 26% des trains en retard (soit 33.000 trains par an remis à l'heure).

À lire aussi Le conseil régional d'Occitanie étend la gratuité dans les transports pour les jeunes dès 12 ans

Au menu de cette convention, il est prévu un nouveau centre de maintenance à Narbonne, le maintien d'une politique tarifaire attractive pour les 12-26 ans, les salariés abonnés LIO et les plus de 60 ans. Il est aussi prévu la réouverture de cinq lignes de train dont la ligne Montréjeau-Toulouse en 2024 (avec des rames bimode, électrique et hydrogène en 2026). La région s'engage aussi sur la non fermeture de gares ou de haltes SNCF jusqu'en 2032, avec une présence humaine partout.

Une inauguration du hall 1 de la gare Matabiau un peu houleuse

Ce mardi avait lieu également l'inauguration du hall 1 de la gare Matabiau à Toulouse. 42 millions d'euros d'investissement de la part de l'Union européenne, de l'Etat, de la région pour tripler la capacité d'accueil de la gare, destinée à accueillir 150.000 voyageurs. Une gare modernisée, avec de nombreux commerces (vestimentaires, de bouche) mais des services aux voyageurs relégués aux extrémités de la gare (espace de vente avec une file d'attente à l'extérieur et accueil des personnes à mobilité réduite au bout du hall 1 en direction de la gare routière). Une inauguration qui a eu lieu dans une ambiance houleuse, sous les sifflets des syndicats de cheminots dont la CGT qui dénonce "un temple du commerce au détriment du service public ferroviaire".

Stéphane Lerendu, directeur des grands projets chez Gares et connexions assume la nouvelle organisation : "le premier objectif c'est d'assurer une meilleure intermodalité. Raccorder le parking à la gare, le service de location de voitures, laisser le parvis aux piétons, connecter la gare à la ligne A du métro mais aussi la future ligne C avec un projet de souterrain pour relier la halle voyageurs à Marengo. Nous avons crée dans le hall 1 un second passage souterrain élargi à 9 mètres, avec désormais cinq escaliers mécaniques et cinq ascenseurs pour accéder aux quais. Nous avons doublé le nombre de places assises dans la gare, grâce notamment à la partie consacrée aux restaurants."

Il reste un peu de restauration patrimoniale à réaliser, le service de consigne à bagages est délégué à des commerces partenaires situés à l'extérieur de la gare Matabiau.