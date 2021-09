La région Occitanie débloque 800 millions d'euros pour rénover les petites lignes

La région Occitanie vient de débloquer 800 millions d'euros pour que la SNCF rénove et rouvre les petites lignes de train. Ca commencera par Montréjeau-Luchon (Pyrénées) et Alès-Bessèges (Gard). Le train des primeurs entre Perpignan et Rungis va reprendre du service en octobre.

800 millions d'euros pour rénover les petites lignes de train en Occitanie. La région débloque un énorme budget pour que la SNCF se mette au travail pour remettre en service certaines lignes et rénover les plus vétustes. Un accord a été signé ce mercredi entre Carole Delga la présidente de la région et Jean-Pierre Farandon, le PDG de la SNCF pour la création d'une agence en Occitanie spécialement dédiée à ces travaux.

C'est une question d'urgence climatique

L'objectif est de passer de 67 000 usagers du train dans la région à 100 000 d'ici 2030. Pour Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF "Y a pas de petites lignes pour les gens qui habitent le long de ces lignes, nous allons installer l'agence plan rail avec une vingtaine d'ingénieurs installés au plus près des lignes à rénover. On veut que les gens prennent le train, c'est une question d'urgence climatique, il y a trop de gens dans les voitures"

Les premières lignes à bénéficier de ces travaux seront Montréjeau - Luchon, 36 km pour desservir les hautes vallées du Comminges dans les Pyrénées, (fermée depuis 2014 ), réouverture en 2023 et Alès Bessèges, 31 km dans les Cévennes, fermée depuis 2012, réouverture en 2024 mais aussi la ligne sur la rive droite du Rhône entre Nîmes et Pont-Saint Esprit, 82 km qui rouvrira progressivement dès l'été 2022.

Tous les trains seront équipés de caméras en 2023

La ponctualité et la sécurité, voilà les deux priorités des usagers de la SNCF. A ce titre, la région Occitanie affirme que la ponctualité s'est améliorée cette année avec 91,7 % des trains qui arrivent à l'heure en 2020 contre 86 % en 2018. Quant à la sécurité, la vidéo surveillance va encore se renforcer, tous les trains régionaux seront équipés de caméras d'ici 2023.

Ce sont 15 000 camions en moins sur les routes

Le train des primeurs entre Perpignan et Rungis va reprendre du service le 21 octobre, il était à l'arrêt depuis l'été 2019 en raison de son manque de rentabilité pour l'entreprise qui l'exploitait. Un consortium regroupant plusieurs entreprises dont la SNCF a gagné l'appel d'offre pour reprendre l'exploitation de cette ligne qui relie le marché Saint Charles à perpignan au marché de Rungis avec des wagons réfrigérés pour transporter les fruits et légumes. "C'est 15 000 camions en moins sur les routes" explique Carole Delga. "Nous avons défendu ce train pour soutenir le marché Saint-Charles. Nous avons gagné en souplesse avec deux options : des conteneur frigorifiques et des wagons frigorifiques". Le Perpignan-Rungis sera composé de douze wagons et circulera de novembre à la mi-juillet au rythme de cinq liaisons hebdomadaires.

Des brigades de sécurité dans les trains péri-urbains à Toulouse

L'expérience menée depuis quelques mois sur les trains périurbains à Toulouse en matière de sécurité semble porter ses fruits. La SNCF a en effet décidé de supprimer le contrôleur classique dans le train au profit de brigade de sécurité, un peu comme dans le métro ou le tram. Près de 93 % (92,8 %) des voyageurs déclarent se sentir en sécurité dans ces trains, c'est 8 points de plus qu'avant l'expérience Et la fraude a diminué de 6 %. "Nous avons changé les méthodes d'accompagnement" explique Philippe Bru, directeur de la région SNCF Voyageur en Occitanie. "Cela permet plus de lisibilité avec une collaboration avec les forces de l'ordre. Nous ne mènerons ces expériences que sur des lignes très fréquentées."

