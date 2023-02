La région Occitanie met fin à l'exonération de la carte grise pour les véhicules "propres"

Il va falloir passer à la caisse. À partir du 1er mars en Occitanie, les acheteurs de voitures dites "propres" (hybrides, GPL ou éthanol) sont de nouveau tenus de payer leur carte grise. Ils devront débourser entre 200 et 400 euros en fonction de la taille et de la puissance de leur véhicule.

Depuis 2016, ces voitures étaient exonérées du paiement de la carte grise pour encourager leur achat. Mais la région, compétente en la matière, explique que cette aide bénéficiait surtout à des SUV chers (entre 30.000 et 50.000 euros) et dont les rejets de CO2 ne sont pas si faibles qu'espérés.

Les concessionnaires, qui redoutent une baisse des ventes, assurent de leur côté que la mesure a profité à des clients avec des petits budgets pour acheter des citadines hybrides.

Les électriques et hydrogènes toujours exonérées

Reste que pour la région Occitanie, le manque à gagner dû à cette exonération a atteint 24 millions d'euros en 2022. Une somme qu'elle veut investir dans d'autres aides à la mobilité propre : parcs de vélos électriques et billets de train à 1 euro par exemple.

Des éco-chèques ciblés sont proposés aux ménages les plus modestes et aux artisans qui doivent intervenir dans les ZFE (zones à faible émission). Leur montant varie entre 1.500 et 4.000 euros. "C'est beaucoup plus lisible pour l'usager, qui ne regardait pas vraiment l'exonération de carte grise", se justifie Jean-Luc Gibelin, vice-président délégué aux transports de la région Occitanie.

Les voitures entièrement électriques et à hydrogène bénéficient, elles, toujours de l'exonération de paiement de la carte grise.