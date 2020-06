La région Occitanie multiplie par trois les billets à 1 euro pour l'été

La région Occitanie proposera dès ce samedi 6 juin et jusqu'en septembre une offre renforcée sur les transports en train TER. Les billets à un euro seront multipliés par trois durant la période estivale.

Pour favoriser l’activité touristique touchée de plein fouet par la crise du coronavirus, la région Occitanie a lancé ce jeudi un vaste plan pour renforcer l’offre des tarifs des trains TER et cars. La capacité des billets à 1 euro pour voyager en trains régionaux pour l’été sera multipliée par trois à partir de ce samedi 6 juin et jusqu’en septembre pour atteindre un million sur la période. Une offre en plus des cinq lignes existantes déjà totalement à 1 euro. La région Occitanie met neuf millions d'euros sur la table avec ce plan.

Dans le détail, il s'adresse essentiellement aux jeunes :

Pour les moins de 26 ans . La région garantit automatiquement et tous les jours , pour les mois de juillet et août, un billet à 1 € quel que soit le trajet en Occitanie.

. La région garantit automatiquement et , pour les mois de juillet et août, un billet à 1 € quel que soit le trajet en Occitanie. Pour les autres. Il faudra voyager le week-end en juin juillet ou août pour bénéficier du tarif à 1 euro

Pour acheter un billet à 1 euro, il faut se rendre sur le site SNCF de la région.

En ce qui concerne les cars, la région plafonne les tarifs à deux euros sur toutes les lignes du territoire et quelle que soit la distance du trajet dans tous les départements.