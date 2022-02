La région Occitanie plaide pour le retour des trains de nuit dans le Massif-Central

Le retour d'un train de nuit entre Aurillac et Paris a été marqué par un couac gouvernemental. Jean Castex l'avait promis lors de sa visite dans le Cantal en octobre dernier, mais le projet de nouveaux trains de nuits annoncé quelques semaines plus tard par le gouvernement oubliait Aurillac. Le premier ministre a dû renouveler sa promesse dans un courrier envoyé aux élus cantaliens il y a un mois.

Un projet qui ne concerne que la préfecture du Cantal: les trois voitures (une couchette de 1e classe, une couchette de 2e classe et une voiture avec des places assises) circulerait avec le train de nuit Paris - Toulouse - La Tour de Carol jusqu'à Brive. La tranche pour Aurillac y serait séparée, comme l'est déjà une tranche qui dessert Albi. Le dernier schéma des trains de nuit du gouvernement prévoit même que cette tranche pourrait être prolongée jusqu'à Clermont-Ferrand, un grand détour qui peut surprendre mais qui peut s'envisager pour que les passagers bénéficient d'un long temps de sommeil.

Desservir tout le Massif Central comme jusqu'en 2003

Une solution économique mais qui a le défaut d'oublier le reste du Massif Central. C'est pour cela que la région Occitanie propose une autre desserte, qui permette aux habitants de la région d'avoir une relation de nuit avec Paris. C'est le vice-président aux transports, Jean-Luc Gibelin, qui a fait la proposition dans Mobilités Magazine. Rien d'original en fait puisqu'il propose de remettre en place ce qui existait avant 2003.

Le projet est de faire circuler un tronc commun entre Paris et Clermont-Ferrand. Il comprendrait trois tranches: une pour Nîmes via la ligne du Cévenol, une pour Béziers via la ligne de l'Aubrac et la dernière vers Aurillac. Ce qui permettrait d'offrir une relation de nuit pour de nombreuses villes du Puy-de-Dôme, de Haute-Loire, de Lozère, du Gard, de l'Aveyron, de l'Hérault et du Cantal. Un projet plus ambitieux, et plus cher puisqu'il suppose de faire circuler un train de nuit supplémentaire, mais qui a le mérite de desservir un grand territoire. Un projet qui n'entre pas pour le moment dans les plans du gouvernement mais qui a de plus en plus de défenseurs. Et le poids de la région Occitanie va compter.