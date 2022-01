La région Occitanie recrute 550 chauffeurs de bus pour son réseau liO

La région Occitanie recrute 550 chauffeurs de bus pour la rentrée 2022. Les personnes en reconversion et les chômeurs seront formés gratuitement. Des journées portes ouvertes sont prévues mercredi et samedi prochain.

Les personnes en reconversion et les chômeurs seront formés gratuitement (illustration)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du service de transport scolaire liO et préparer la rentrée 2022, la Région et les professionnels du transport de voyageurs se mobilisent pour recruter des conducteurs de cars. 550 postes sont actuellement à pourvoir dans toute l’Occitanie.

La crise sanitaire est venue aggraver une situation de pénurie de personnel de conduite qui perdure sur l’ensemble du territoire national depuis plusieurs années.

Toute personne âgée de plus de 21 ans, disposant du permis D (transport de voyageurs) ou du permis B peut postuler. Pour les personnes en reconversion professionnelle et les demandeurs d’emploi ne disposant pas du permis D, la formation peut être financée à 100% par la Région Occitanie. Ces sessions de formation interviendront entre mi-mars et mi-avril afin que les candidats retenus soient opérationnels pour la rentrée scolaire de septembre 2022. Des stages en immersion pourront également être proposés aux personnes intéressées.

Afin de permettre au plus grand nombre de se renseigner et de découvrir le métier, les entreprises de transport scolaire intervenant sur le réseau liO organisent 2 journées portes ouvertes le mercredi 2 février de 14h à 17h et le samedi 5 février de 9h à 12h.

Toutes les informations pratiques concernant ces journées portes ouvertes (dont la liste des entreprises participantes par département) ainsi que les modalités de candidature sont à retrouver en ligne sur le site du réseau liO qui permet également de prendre contact avec les transporteurs qui recrutent. Selon les territoires et les besoins, le volume horaire des contrats de travail proposés varie entre 550h et 900h par an. Par la suite, des évolutions sur d’autres postes de travail sont souvent possibles permettant ainsi un cumul d’heures.

Chaque jour en Occitanie, 170 000 élèves se rendent à l’école, au collège ou au lycée gratuitement grâce aux conducteurs du réseau liO,

Pour toute information concernant le métier, la formation et la démarche à suivre :

- Par téléphone (service et appel gratuits) : 0 800 706 707

- Sur le site Me former en Occitanie