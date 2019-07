La région Occitanie veut des trains sur des lignes abandonnées dans le Gard

Gard, France

92% des habitants de la région Occitanie estiment que le transport ferroviaire des passagers est un mode de transport d'avenir qu'il faut développer davantage. C'est aussi l'avis de ceux qui la dirigent. C'est moins cher, plus sûr et moins polluant. Il faut pour cela remettre des trains sur les lignes abandonnées. Comme celles entre Alès et Bessèges ou entre Bagnols et Pont-Saint-Esprit. C'est l'un des axes de la convention d'exploitation des trains régionaux signée entre la région et la SNCF pour la période 2018-2025. "La SNCF pour l'instant traîne des pieds pour financer ces projets regrette Jean-Luc Gibelin, le vice président en charge des transports au conseil régional. Alors qu'elle a investi plus de 200 millions d'euros dans les gares TGV de Montpellier Sud et de Manduel."

"Il s'agit d'un choix qui n'est pas réaliste, qui ne correspond pas à l'attente des habitants."

Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie en charge des transports

Développer les pôles d'échanges multi-modaux

Pour faire accélérer les choses, la région a décidé de lancer des études pour créer de nouveaux pôles multi-modaux dans le Gard. "A chaque fois qu'un nouveau voit le jour, on constate une hausse de la fréquentation affirme Jean-Luc Gibelin. " Un comité de pilotage a donc été mis en place pour en créer un à Alès et à Vergèze. 7 autres sont à l'étude. A Beaucaire, Générac, le Grau-du-Roi, Vauvert, Saint Géniès de Malgoirès, Bagnols-sur-Cèze et Pont-Saint-Esprit.

Augmenter la fréquence des trains entre Nîmes et le Grau-du-Roi

Concernant la ligne à 1 euro entre Nîmes et le Grau-du-Roi, la région souhaite que les 12 TER qui circulent en été (à partir du 1er juillet) soient maintenus toute l'année. C'est une association de médiation qui a été mandatée pour assurer la sécurité des voyageurs pendant la période estivale.

Seul point positif : la ponctualité des trains s'est améliorée au premier semestre 2019. 90% des trains arrivent désormais à l'heure contre 85/86 % en 2018.