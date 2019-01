La région PACA et la SNCF se réconcilient

PACA, France

Après 4 ans de brouille, la SNCF et la région PACA se rabibochent. Depuis une décision de Christian Estrosi en 2015, la région ne finançait plus les TER, parce qu'elle jugeait que les trains étaient trop souvent en retard et trop souvent annulés. Renaud Muselier a poursuivi cette politique, jusqu'au jeudi 17 janvier 2019. Il a signé à Paris un protocole de convention avec la SNCF pour normaliser la situation, et financer à nouveau les TER.

Que prévoit l'accord ?

Un effort sur la fiabilité des TER : La SNCF s’engage à améliorer la régularité des trains de 82 % à 90 % d’ici 2020 et à réduire le nombre de trains supprimés à moins de 1 %. Par ailleurs, il devrait permettre la mise en place de 4 trains par heure de pointe sur les liaisons Cannes-Nice-Monaco, Marseille-Toulon, Marseille-Miramas, et à partir de 2022 pour Marseille-Aix-en-Provence. En plus, le protocole prévoit l’acquisition de 5 nouveaux trains neufs "plus confortables et performants".

Un financement modifié

La Région va financer les TER à hauteur de 276,75 millions d'euros en 2019, puis réduire sa contribution jusqu'à 255 millions d'euros en 2023 "tout en maintenant la qualité de service". C'est en tous cas la promesse de Renaud Muselier et de la SNCF. Mais comment faire mieux avec moins ? La SNCF prévoit une réorganisation de ses équipes, synonyme de réduction des effectifs pour la CGT cheminots PACA, et donc d'une réduction de la qualité des services pour les voyageurs. Une hausse des tarifs est aussi à prévoir dès juillet prochain.

Enfin le protocole acte l'ouverture à la concurrence dans les années à venir, autre crainte des syndicats. Ce protocole doit encore être ratifié par le conseil départemental, avant le 15 mars.