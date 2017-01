La région PACA pire région de France pour avoir son TER à l'heure

15,2% des TER ont accusé plus de cinq minutes de retard en région PACA en 2016. C'est le taux de retard le plus élevé de France. La moyenne nationale est de 9,22%. En cause : la grève de juin et la météo du mois de novembre.

C'est Le Monde qui diffuse ces chiffres: C'est en Provence-Alpes-Côte-d'Azur qu'il y a le plus fort taux de retard des TER : 15,2% des trains express régionaux enregistrent au moins un retard de cinq minutes en 2016. La région où les TER sont les plus ponctuels c'est l'Alsace avec seulement 4,7% des trains en retard.

En France, la moyenne est de 9,22% des trains en retard. Le pire chiffre depuis 2013, une baisse constante de la ponctualité. En 2016, on remarque deux instants clefs de cette baisse : la grève du mois de juin (10% des trains en retard) et le mois de novembre avec 14% des trains en retard.

De moins en moins de voyageurs en TER

C'est aussi un autre constat que fait la SNCF : le nombre de voyageurs sur ces lignes ne cessent de baisser. Moins 4,4% entre 2012 et 2015.

En région PACA, Christian Estrosi s'était prononcé pour une ouverture à la concurrence dès 2019 "si l'Etat le permet". Il veut faire de la région une pionnière en la matière. D'autres acteurs comme le président de SNCF Réseau, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Patrick Jeantet se dit favorable à une accélération de l'ouverture à la concurrence "Plusieurs régions veulent expérimenter la concurrence [...] J'ai proposé mon expertise."

Au plus tard, cette ouverture à la concurrence aura lieu en 2023.