La région Paca pourrait ouvrir de nouvelles lignes TER à la concurrence

Et si l'ensemble du réseau TER était ouvert à la concurrence en région Sud Paca ? C'est une possibilité que la région a annoncé aux syndicats mi-février.

Un avis de "pré-information" a été lancé en début d'année, pour l’attribution des lots 3 et 4. Il s'agit des lignes :

Marseille-Aubagne-Toulon-Hyères

Marseille-Toulon-Les Arcs Draguignan

Marseille-Aix-Pertuis

Marseille-Gap-Briançon

Briançon-Gap-Valence-Romans

Marseille-Miramas (via Rognac et via la Côte Bleue)

Marseille-Avignon (via Arles et Cavaillon)

Marseille-Avignon-Valence-Lyon

Marseille-Nïmes-Montpellier

Avignon-Carpentras

La procédure démarrera le 1er février 2024, pour une exploitation prévue en 2029.

La Région Sud Paca a déjà transféré la ligne Marseille-Nice de la SNCF à Transdev, une compagnie privée, dont les trains circuleront à partir de 2025.

Cette ouverture à la concurrence inquiéte les cheminots qui ont manifesté lundi au siège régional de la SNCF à Marseille "on continue de nous expliquer que l'on va pouvoir donner moins dans l'entrentien , dans le fonctionnement des trains, et avoir dans le même temps, un meilleur service, ca n'est pas possible pour Frédéric Michel le numero de Sud Rail à Marseille.

En gare St Charles même inquiétude des usagers, pour Patrick, privatiser des lignes c'est laisser au privé le soin de fixer les prix "avec l'état au moins, on limite la casse" juge ce marseillais portant l'echarpe de l'OM. Quant à Max, il juge que si c'est, une compagnie privée qui gère le service des transports publics, ca n'est pas une garantie d'éviter des mouvements sociaux.