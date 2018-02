Il y a urgence. La liaison en train Le Mans - Alençon est menacée disparition si aucun travaux n'est effectué "d'ici six ou sept ans", constate le vice-président de la Région Pays de la Loire chargé des transports. Sur France Bleu Maine, ce jeudi matin, Roch Brancour assure que la collectivité "n'a pas l'intention de laisser cette ligne se dégrader davantage et fermer". Le récent rapport Spinetta sur l'avenir de la SNCF préconise d'abandonner certaines lignes de train qui ne sont pas rentables. Avec ses 300.000 passagers par an, la liaison Le Mans - Alençon est clairement dans le viseur. Un nouveau collectif de voyageurs vient d'ailleurs de voir le jour pour défendre cette ligne.

"Nous assurerons notre part. Mais l'Etat doit prendre ses responsabilités"

La Région affiche sa détermination. Mais reste la question du financement des travaux. "Nous allons exiger de l'Etat qu'il prenne ses responsabilités", indique Roch Brancour, vice président de la Région chargé des Transports. "Nous prendrons notre part. Nous sommes déterminés à sauver cette ligne mais aujourd'hui, nous n'avons pas de garantie sur le financement de ces travaux". Invitée de France Info, ce mardi, la Sarthoise Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat avait pourtant dit que Damien Pichereau, député de la première circonscription de la Sarthe avait obtenu ces garanties. "Nous espérons que, lorsque madame Schiappa dit cela, elle parle au nom du ministère des Transports ou de Bercy! (ministère des Fincances, ndlr)", indique Roch Brancour. De son côté, Damien Pichereau n'a jamais donné suite aux demandes de précisions de France Bleu Maine.