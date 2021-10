La région Pays de la Loire lance l'appel d'offres pour l'ouverture à concurrence des TER

Le Conseil régional des Pays de la Loire a lancé ce jeudi un premier appel d'offres pour l'ouverture à la concurrence de certaines lignes TER. Le choix de l'opérateur devrait intervenir au second semestre 2023.

C'est une nouvelle étape dans la privatisation d'une partie du réseau TER en Pays de la Loire. Le Conseil régional a voté ce jeudi le lancement d'un appel d'offres en vue de l'ouverture à la concurrence de certaines lignes. Ce projet n'est pas nouveau, l'idée avait été lancée en 2016 par Bruno Retailleau lorsqu'il présidait la région. Christelle Morançais, qui lui a succédé, a repris le dossier et avait réaffirmé sa volonté d'aller jusqu'au bout du processus.

La délibération adoptée en session porte sur un premier lot, en l'occurrence les lignes de tram-train au départ de Nantes à destination de Châteaubriant et Clisson ainsi que les lignes du Sud Loire (vers Pornic, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon, Cholet, La Rochelle et Angers-Cholet).

Mise en service en décembre 2024

L'appel d'offres sera officiellement lancé fin octobre, le nouvel opérateur sera désigné au second semestre 2023 et il entrera en service en décembre 2024. Le contrat porte sur une durée de 10 ans. L'entreprise choisie devra assurer l'exploitation, l'entretien, la gestion et la maintenance des trains ainsi que "d'améliorer la qualité de service aux voyageurs" précise Roch Brancour, le vice-président chargé des mobilités, dans un communiqué.

L'ouverture à la concurrence du reste du réseau TER des Pays de la Loire (baptisé Aleop) se fera progressivement jusqu'en janvier 2032.