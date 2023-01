La Région Pays de la Loire rappelle à l'ordre la société Expotrans

Un rappel à l'ordre d'une heure et demie dans un bureau à Laval. "Il faut que la société respecte le contrat signé avec la Région en fin d'année dernière" a répété Daniel Gendry, conseiller régional, c'est à dire emmener à bon port tous les matins et tous les soirs les 550 enfants de leur domicile à leur école. Et vice versa. Expotrans explique que tout rentre dans l'ordre, "mais on attend de voir désormais", commente l'élu.

42 chauffeurs, tous les circuits assurés

Contacté par France Bleu Mayenne, le référent de l'entreprise, présent à cette réunion, promet qu'il n'y aura plus de "trous dans la raquette". Aujourd'hui, il y a 42 chauffeurs et tous les circuits sont assurés, dit-il. Sur la question des conditions de travail, la Région répète qu'elle n'a pas les moyens de vérifier comment Expotrans se comporte avec ses chauffeurs.

Un argument qui agace cette salariée. Elle témoigne de façon anonyme et en veut profondément aux élus de la région qui ont délégué une partie du marché du transport adapté à Expotrans. "Ils n'ont pas regardé la façon de travailler de cette société. Là, ils ont pris la première boîte qui était la moins chère. L'humanisation avec les familles et les handicapés, y en a pas ! Ce n'est qu'une affaire de fric" s'exclame-t-elle.