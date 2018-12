Les familles des Pays de la Loire paieront 110 euros par an et par enfant pour les transports scolaires

Nantes, France

Les uns ont le sourire, les autres grimacent. Ce vendredi, la présidente de la Région Pays de la Loire a tenu une conférence de presse pour répondre à la grogne des parents d'élèves en Mayenne. Dans le cadre de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République), l'instance a désormais la compétence des transports scolaires. Et la Région souhaite harmoniser la grille tarifaire dès la rentrée prochaine et proposer un prix unique pour toutes les familles.

Des tarifs en hausse en Mayenne, en baisse pour les autres départements

En septembre 2019, l'abonnement sera de 110 euros par an et par enfant. Une famille paiera maximum 220 euros à l'année, ce sera en effet gratuit dès le 3e enfant concerné. Les tarifs seront les mêmes pour ceux qui prennent le TER pour se rendre à l'école. Sur l'ensemble de la Région, cela concerne 140.000 élèves.

Une bonne nouvelle pour les foyers de Loire-Atlantique, de Vendée, et du Maine-et-Loire. Jusqu'ici, les familles déboursaient respectivement en moyenne 150 euros, 175 euros et 163 euros par an et par enfant. En Sarthe, l'harmonisation fera économiser environ dix euros par enfant.

Mais pour les familles mayennaises, il s'agit là d'une hausse importante. Elles payaient jusqu'ici en moyenne 70 euros par an pour le premier enfant, 35 euros pour le deuxième, 20 euros pour le troisième et rien pour les suivants. Pour une famille avec trois jeunes qui empruntent les transports scolaires, la facture passe donc de 125 euros à 220 euros.

La Région s'explique

Selon Christelle Morançais, la présidente des Pays de la Loire, neuf familles sur dix vont bénéficier d'un tarif plus avantageux. Un prix spécifique de 55 euros sera notamment accordé aux 4.000 élèves concernés par la fermeture de leur établissement dans leur commune et qui doivent donc se rendre plus loin pour étudier.

Mais pourquoi ne pas avoir aligner les prix sur ceux pratiqués en Mayenne, comme le proposait l'opposition ? Et bien, cela aurait coûté trop cher à la Région, répond le vice-président en charge des transports. "On aurait déboursé environ 144 millions d'euros au lieu de 124,5 millions", explique Roch Brancour. Sous le plancher des 110 euros, la Région explique qu'elle n'aurait pas pu récupérer la TVA.

Et la gratuité ? C'est hors de question dixit la présidente de la Région. Cela reviendrait à augmenter les impôts selon Christelle Morançais.

De nouveaux services

Pour aider certaines familles, la Région annonce de nouvelles modalités de règlement : il y aura une possibilité de paiement trimestriel.

Par ailleurs, un nouveau site internet, commun aux cinq départements, sera créé. Il permettra de faciliter les inscriptions, d'informer en temps réel les abonnés sur les retards et les horaires de passage. Et chaque élève sera désormais équipé d'une carte magnétique à valider à la montée dans le car.