La région Normandie présente ses nouveaux trains, les usagers dubitatifs

Yvetot, France

Les usagers du rail ont pu découvrir samedi 8 février l'Omneo, le tout nouveau modèle de train normand. Il s'est arrêté à Yvetôt. Bientôt, 40 trains de ce type circuleront sur les lignes normandes. Ils seront mis en service progressivement sur les lignes Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Deauville/Trouville. Des trains plus spacieux et plus modernes, au design semblable à celui du TGV, mais qui laissent sceptiques certains usagers.

Les changements d'horaires dans toutes les têtes

Ce renouvellement des trains est une initiative de la région, qui a pris au 1er janvier 2020 certaines compétences concernant la gestion des lignes intercités. Depuis, de nouveaux horaires ont par ailleurs été mis en place, ce qui fait grincer les dents de certains usagers.

En effet, si le design fait l'unanimité, difficile de ne pas faire la parallèle avec les dysfonctionnements actuels. "J'ai l'impression qu'il y a moins de places que dans un train normal alors qu'aujourd'hui sur les heures d'influence la quasi totalité des places sont prises. Les gens sont debout ou assis dans les escaliers. Est-ce que l'arrivée de ces trains va réussir à changer tout cela ? Je ne sais pas !", indique Patrick, un usager.

L'intérieur de l'Omneo © Radio France - Rudy Pupin

Anaïs subit cette situation chaque matin pour aller travailler, pour elle la pilule a du mal à passer. "Le nouveau train, quand on lit la brochure, passera pendant les heures creuses. On nous a enlevé des trains en début et fin de journée pour en mettre dans la journée. Je ne comprends pas".

De son côté, la région met en avant la difficulté de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde. "Nous sommes pas les seuls utilisateurs. Il y a le problème du noeux en Île-de-France. Nous reviendrons de toute manière vers les élus et verrons s'il faut aménager des choses ou pas concernant les horaires", insiste Didier Peralta, conseiller régional de Normandie.