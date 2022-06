La Région Sud débloque 100 millions d'euros pour rénover le Train des Pignes

La Région Sud annonce débloquer 100 millions d'euros pour rénover le Train des Pignes, cette ligne ferroviaire historique entre Nice, dans les Alpes-Maritimes et Digne-les-Bains, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

La Région Sud va investir 100 millions d'euros pour le Train des Pignes. C'est une annonce que fait sur Twitter David Gehant, vice-président, à l’aménagement du territoire de la Région.

Selon David Gehant, la Région Sud va rénover six gares, reconstruire le tunnel de Moriez, qui s'est effondré en 2019 et investir dans six rames hybrides.

Mais ces nouvelles ne rassurent pas du tout la CGT, le principal syndicat des cheminots des Chemins de Fer de Provence. "Nous demandons toujours qu'on rétablisse les liaisons supprimées. Le service du matin par exemple, entre Digne et Nice. Qu'on rétablisse la liaison entre Nice et Annot, également. C'est toujours pareil, ces investissements concernent le bas de la ligne, pas le haut", regrette Thomas Hernandez, le responsable de la communication du syndicat.

Le syndicat s'inquiète tout particulièrement de l'installation des rames hybrides : "Il n'y aura plus besoin de chefs de gare ni de contrôleurs, ça signifie encore des emplois en moins."