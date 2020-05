La Région PACA distribue 3.000 masques de protection en gare d'Avignon

La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur poursuit la distribution des six millions de masques de protection commandés dans l'urgence il y a quelques semaines. Après les professionnels de santé, les forces de l'ordre, les professionnels du BTP et les artisans, ce sont désormais les particuliers qui peuvent en bénéficier. Ainsi, 40.000 masques ont été distribués ce lundi matin dans les toutes gares de la région. À Avignon, 3.000 masques ont été remis gratuitement aux usagers des transports en commun par les élus régionaux Michel Bissière, Julien Aubert et leurs équipes.

5.000 cheminots sur le pont ce lundi

En ce premier jour du déconfinement, la SNCF a mobilisé près de 5.000 cheminots dans toute la région, dans les gares et à bord des trains, pour "réussir la reprise d'activité" de quelque 70 rames de TER. Outre les aspects techniques du redémarrage progressif du réseau, l'accent a été mis sur la sécurité sanitaire des agents et des voyageurs.

Désinfection quotidienne des gares et des rames

Pictogrammes indiquant les gestes barrières à respecter, 50.000 autocollants posés dans les trains pour rappeler l'obligation du port du masque et l'occupation d'un siège sur deux... la SNCF et la Région ont "mis le paquet" sans oublier le volet désinfection. "Les gares et les rames sont nettoyées et désinfectées tous les jours" assure la SNCF. Cela concerne les espaces voyageurs, les toilettes, les tablettes, les rampes, les boutons d'appel d'ascenseurs, les cabines de commande, etc.)

Les équipes de nettoyage au travail dans toutes les rames - .