La région Sud-PACA donne 250 euros pour convertir sa voiture au bioéthanol

Le constat est simple, il y a environ 1 euro d'écart entre un litre d'essence et un litre de bioéthanol. Forcément, l'envie de passer sur ce type de carburant est grande chez les automobilistes. La région Sud-PACA conscient de la montée des prix a donc décidé d'aider les indécis. Pour ce faire, la collectivité régionale s'engage à verser un chèque de 250 euros. Une somme qui n'est pas négligeable quand on sait qu'en fonction des modèles, la conversion coûte entre 700 et 1600 euros. Une conversion qui n'est pas très compliquée puisque sur une voiture essence, et uniquement essence, il suffit dans le moteur d'installer un petit boitier entre le calculateur et les injecteurs. Ensuite, vous pouvez soit mettre du sans plomb normal soit du bioéthanol, soit un mélange des deux. Les économies se font vite sentir. Pour un conducteur faisant 15.000 km/an, la rentabilité se fera en moins de deux ans.