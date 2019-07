Paris : Les véhicules Crit'Air 4 n'ont plus le droit de circuler en journée

Depuis le 1er juillet, les véhicules dotés d'une vignette Crit'Air 4 ne sont plus autorisés à rouler la journée dans la capitale. Une nouvelle mesure pour lutter contre la pollution et améliorer la qualité de l'air.

Paris, France

Se rendre dans la capitale ou tout simplement la traverser, devient compliqué pour près de 2,7 millions d'automobilistes franciliens. C'est le nombre de véhicule Crit'Air 4 en Île-de-France. Depuis le 1er juillet, les voitures, scooters et poids-lourds munis de ce petit macaron marron n'ont plus le droit de circuler dans les rues de Paris entre 8H00 et 20H00, du lundi au vendredi. Vous risquez 68 euros d'amende en cas de non-respect de cette mesure.

Une décision de la ville pour lutter contre la pollution liée au trafic routier qui s’inscrit dans son plan pour sortir totalement du diesel d'ici 2024. Selon AirParif, qui s'occupe de surveiller la qualité de l'air, la fin des vignettes Crit'Air 4 permettrait de faire baisser de 23% les émissions de dioxyde d'azote et de 15% celles des particules fines.

Quels sont les véhicules concernés ?

les voitures diesel en circulation avant le 1er janvier 2006

les voitures essence en circulation avant le 1er janvier 1997

les véhicules utilitaires légers diesel en circulation avant le 1er janvier 2006

les véhicules utilitaires légers essence en circulation avant le 1er octobre 1997

les poids lourds diesel en circulation avant le 1er octobre 2009

les poids lourds essence en circulation avant le 1er octobre 2001

Une dérogation pour les transports en commun

Quid en revanche des bus de la RATP. Les pare-brises de nombreux bus parisiens affichent une vignette Crit'Air 4 ou 5. Ils disposent d'une dérogation de la préfecture de région pour circuler. Un passe-droit qui ne plaît pas du tout à Christophe Najdovski. "La RATP et la Région doivent accélérer le rythme de la transition écologique pour être exemplaire, comme on le demande à nos concitoyens", s’agace le maire adjoint de Paris en charge des transports.