"La relance éco" : à l'aéroport de Rennes, le trafic aérien reprend cette semaine

Le trafic aérien a repris lundi 15 juin sur l'aéroport de Rennes avec un vol à 6h30 direction Lyon. Trois allers-retours hebdomadaires, assurés par la compagnie Hop-Air France, sont prévus entre les deux villes avant une reprise des autres destinations. Des mesures sanitaires sont mises en place comme le port du masque obligatoire et une signalétique spécifique. Rennes associé avec Dinard est le 15è aéroport de province. Face à la crise aérienne, l'aéroport doit se relever. Nathalie Ricard, sa directrice, répond aux questions de France Bleu Armorique.

-Tous les vols commerciaux ont été stoppés pendant trois mois. Mais au début du confinement, vous étiez déjà fermés ?

Oui. Nous avons réalisé des travaux qui ont débuté début mars. Notre piste a été mise aux normes et modernisée et le balisage a été complètement revu. L'aéroport de Rennes était donc déjà fermé au début du confinement. Nous avons immédiatement mis en place un plan de continuité d'activité puisque nous devions assurer notre mission de service public tout en préservant la Société de l'impact économique de la crise. Aujourd'hui nous avons recours à l'activité partielle qui est le dispositif mis en place par l'Etat. 120 salariés travaillent à Rennes et une trentaine à Dinard.

-Le premier vol, c'est ce lundi entre Rennes et Lyon. Comment imaginez-vous la suite de cette reprise d'activité pour l'aéroport de Rennes ?

Nous avons de nombreuses perspectives pour cet été. Dès le 3 juillet, la compagnie Hop Air France va proposer de nouvelles destinations, Marseille, Nice, 4 villes en Corse, Genève et Toulouse. Début juillet aussi, Easy Jet et Volotéa vont aussi reprendre leurs activités à Rennes. Easy Jet desservira Nice, Lyon et Genève, Volotéa desservira 3 villes en Corse, Marseille et Biarritz.

-Comme voyez-vous la place de l'aéroport de Rennes par rapport à celui de Nantes qui est d'une autre dimension ?

L'aéroport de Rennes est un aéroport de proximité, proche de la ville centre. Il dessert principalement des destinations domestiques en France et quelques destinations en Europe ainsi que les hubs internationaux que sont Paris-Charles-de-Gaulle et Amsterdam. Les habitants de la métropole de Rennes et d'Ille-et-Vilaine peuvent se rendre ainsi très rapidement dans de nombreux villes de France. On a d'ailleurs amélioré le stationnement de l'aéroport en développant et rénovant nos parkings. Nous avons installé sur notre nouveau parking 17 places de stationnement avec des bornes de recharge électrique.