La relance éco : c'est la reprise pour le transporteur de voyageurs Flixbus

Le transporteur Flixbus est à l'arrêt depuis trois mois pour cause de confinement. Le leader du marché de voyages en cars reprend progressivement ses liaisons en France et en Europe à partir du 18 juin. Raphaël Daniel est le responsable communication de Flixbus.

Ecoutez Raphael Daniel, responsable de communication chez Flixbus Copier

Flixbus va-t-il reprendre progressivement ces trajets habituels ?

Près de soixante-dix destinations vers les quatre coins de la France et de l'Europe sont ouvertes à la réservation contre plus de 200 en temps normal. Pour le moment l'offre de reprise pour Auxerre dans l'Yonne se limite à une ligne de nuit Strasbourg-Paris qui passe par Auxerre en pleine nuit à 2 heures du matin mais l'offre va s'enrichir dès le 25 juin avec au moins cinq arrêts à Auxerre et la possibilité de se rendre à Paris Dijon et même Roissy.

Avez-vous constaté déjà une reprise des réservations et notamment pour les vacances d'été ?

C'est la demande qui va dicter la reprise de notre offre de trajets. L’idée est de ne pas avoir des cars vides mais des liaisons qui collent à la demande. On espère bien être présent pour les vacances d'été, les réservations reprennent progressivement selon les lignes et les destinations. Il faut savoir que nous sommes un mode de transport très accessible pour lequel les réservations se font souvent quelques jours à l'avance. Il est donc trop tôt pour établir un bilan, pour cela il faut attendre fin juillet pour voir si la fréquentation est revenue au même niveau que celle de l'an dernier à la même période.

Reprise des bus mais dans des conditions strictes de sécurité sanitaire ?

L'idée est d'en faire un mode de transport très sur. Le lavage des mains avec gel hydroalcoolique à disposition est obligatoire pour les passagers. Le port du masque aussi. Les cars seront nettoyés avant tout trajet et désinfectés à l'arrivée, l'embarquement se fera systématiquement à l'arrière, les toilettes resteront fermées donc il y aura des poses supplémentaires dans les trajets. Flixbus a transporté neuf millions de voyageurs en 2018 en France

______________________________________________

France Bleu Auxerre est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Du lundi au vendredi à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?